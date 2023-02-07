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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan acı haber geldi. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybettiğini açıkladı!

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan"

TFF'DEN AÇIKLAMA:

Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın, ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

İki gündür kalbimiz ve dualarımız bu güzide futbolcumuzun diğer tüm göçük altında kalan vatandaşlarımızla birlikte sağ salim bulunması içindi. Ancak ne yazık ki bu acı haberle bir kez daha kahrolduk.

Ahmet Eyüp Türkaslan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Yeni Malatyaspor camiasına başsağlığı dileriz.

Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

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