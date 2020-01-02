Yılmaz Erdoğan ile Demet Akbağ'ın yılbaşı gecesinde 'Bir Demet Tiyatro'dan bir pasaj sunmaları çölde vaha, denizler ortasında yelkenli, kör kuyuda merdiven bulmak gibiydi. Erdoğan, uzun bir süredir üzerine çalıştığı Akbağ için yazdığı yeni tiyatro oyununun yazımını bitirdi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Geçenlerde sohbet ettiğim bir arkadaşım dedi ki; 'Yılmaz Erdoğan yeni bir tiyatro oyunu yazıyor. Henüz içine tam sinmemiş. Üzerinde çalışıyor.'

Yılmaz Erdoğan, o güne kadar aralarında Türk sinemasında devrim yapan 'Vizontele'nin de içinde olduğu 3 film çekmişti.

O filmlerin toplam izleyici sayısı ise 8.821.166 kişiydi.

O gün sordum; "Filmleriniz yüksek izleyici rakamlarına ulaştı. 4 yıldır film çekmeyerek para kaybettiniz. Neden film çekmediniz?"

Dedi ki; "Filmlerimi izleyenlere senaryodan oyunculuğa kadar her konuda güven aşılamışım. Biliyorlar ki Yılmaz Erdoğan'ın filmleri kötü olmaz. Neden kötü olmaz? Çünkü bir filmin kalitesi önce senaryodan başlar. 'Organize İşler'den sonra boş oturmadım. Yeni senaryolar üzerinde çalıştım. Bir senaryo için 9 ay emek harcadım. Çünkü insanların bana duyduğu güvenden dolayı hata yapmamam gerekiyordu. Senaryolar konusunda bu kadar titiz olmasaydım 4 yıllık boşluk olmazdı. Ne var ki beni tatmin etmeyen senaryoları asla filme çekmem. Bu boşlukta film çekmeyerek para kaybetmiş olabilirim ama hiç önemli değil."

Ben de dedim ki; "Robert Bosch'un 'İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim' sözünde olduğu gibi"...

'Evet' dedi.

Yıl 2009'du.

Çektiği film, benim en sevdiğim ikinci filmi olan 'Neşeli Hayat'tı.

Yaptığımız röportajda bunları konuşmuştuk.

Aslında bilmediğimiz o kadar çok senaryo yazdı ki...

O kadar titiz davranmayıp o senaryoların hepsini filme çekmek istese BKM'nin film sayısı 25 yılda 70 değil, belki 80 olurdu.

'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yılbaşı gecesine özel programda yer alan sürprizlerden biri 'Mükremin Çıtır', 'Feriştah' ve 'Lütfiye Çıtır'dı.

Yılmaz Erdoğan ile Demet Akbağ'ın 'Bir Demet Tiyatro'dan bir pasaj sunmaları izleyen herkeste derin bir iz bıraktı.

Sosyal medyada gündem oldu.

Yaklaşık 20 yıl sonra Yılmaz Erdoğan'ı 'Mükremin Çıtır', Demet Akbağ'ı ise 'Feriştah' ve 'Lütfiye Çıtır' olarak görmek bende şu duyguyu oluşturdu;

Çölde vaha, denizler ortasında yelkenli, kör kuyuda merdiven bulmak gibiydi...

Yılmaz Erdoğan, uzun süredir üzerine çalıştığı yeni tiyatro oyununun yazımını bitirmiş.

Oyunu Demet Akbağ'a yazmış.

Kendisi oyunda yer almayacak.

Demet Akbağ'a eşlik edecek oyuncu kadrosunun oluşturulmasına başlanmış.