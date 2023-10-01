Yılmaz Erdoğan: Bambaşka bir şey geliyor - Magazin haberleri

Yılmaz Erdoğan: Bambaşka bir şey geliyor - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yılmaz Erdoğan, bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Bir süre mağazaları gezen Erdoğan, daha sonra toplantı yapmak için restorana geçti.

"BAMBAŞKA BİR ŞEY GELİYOR" Muhabirlerin 20 yıl sonra ekranlara döneceği yeni dizi projesi için yönelttiği sorulara cevap veren Yılmaz Erdoğan, "Yeni projemiz 'İnci Taneleri' için hazırlıklarımız sürüyor. Bambaşka bir şey geliyor. Beklemede kalın" dedi.

Neşeli halleriyle dikkat çeken Erdoğan, yanına gelen sevenleriyle uzun süre hatıra fotoğrafı da çektirdi. Yılmaz Erdoğan'dan deprem şiiri Baba - oğul keyfi