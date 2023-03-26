Yılmaz Erdoğan'dan deprem şiiri Sesli Dinle 0:00 / 0:00

Yılmaz Erdoğan, depremlerde yıkılan şehirlerimiz ve yaşanan can kayıplarıyla ilgili duygularını şiire dönüştürdü

HABERTURK.COM

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler, 50.096 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, yüzbinlerce binanın yıkımına neden oldu.

Aradan geçen yaklaşık iki aylık süreçte başta en çok yıkıma uğrayan Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş olmak üzere 11 ilimizde hayatın yeniden yeşermesi için çalışmalar devam ediyor.

Depremlerde yaşanan kayıplarımız için hepimiz kişilik yapısına göre farklı tepkiler gösterdik. Tepkilerimiz nasıl olursa olsun temeli büyük bir üzüntüye dayanıyor.

Yılmaz Erdoğan, üzüntüsünü eli kalem tutma özelliğiyle şiirleştirdi. Erdoğan, deprem şiirini Erol Mutlu'nun müziğiyle seslendirdi.

Adıyaman'da, Malatya'da, Diyarbakır'da

Taştan heykeller gibi bakıyoruz

Nemrut Dağı'ndan şimdi dünyaya,

Başımıza gelenin ne olduğunu

Tam anlayamadık da...

Pazarcık, Elbistan

Ve Samandağ'da,

Hani yalnız bereket yağardı

İskenderun Ovası'na?

Şiir başlıyorsa madem,

Sözün bittiği yerde,

Dilimize çevirmek

Eğer mümkünse.........

Bilmem belki de değildir.

Söz sanatlarından hiçbiri

Hatta hiçbir güzel şey

Bu ana eşlik etmek

İstemeyecektir.

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