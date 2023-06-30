Baba - oğul keyfi

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yılmaz Erdoğan sezonu Çeşme'de açtı. Oğlu Rodin ile birlikte tatil yapan Erdoğan, Şükran Ovalı ve eşi Caner Erkin ile karşılaştı.

Yılmaz Erdoğan, 2016'da 'Ekşi Elmalar'da rol verdiği Şükran Ovalı ile uzun süre sohbet ettikten sonra oğlu Rodin ile denize girdi.

Caner Erkin'in de eşlik ettiği deniz keyfinde baba oğlun şakalaşmaları objektiflere yansıdı.