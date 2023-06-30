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Yılmaz Erdoğan'ın baba - oğul keyfi

Giriş: 30.06.2023 - 00:16 | Güncelleme: ABONE OL
Yılmaz Erdoğan'ın baba - oğul keyfi
Baba - oğul keyfi
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Yılmaz Erdoğan, oğlu Rodin Erdoğan ile birlikte tatile çıktı. Erdoğan, oğluyla denizde eğlenceli anlar yaşadı

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yılmaz Erdoğan sezonu Çeşme'de açtı. Oğlu Rodin ile birlikte tatil yapan Erdoğan, Şükran Ovalı ve eşi Caner Erkin ile karşılaştı.

Yılmaz Erdoğan, 2016'da 'Ekşi Elmalar'da rol verdiği Şükran Ovalı ile uzun süre sohbet ettikten sonra oğlu Rodin ile denize girdi.

Caner Erkin'in de eşlik ettiği deniz keyfinde baba oğlun şakalaşmaları objektiflere yansıdı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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