Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Bu şekilde yıkamak tehlike arz ediyor!
Mantar, sağlığa faydalı ve lezzetli bir besin olmasının yanı sıra yanlış temizlik yöntemleri nedeniyle zararlı olabilecek bir gıda olarak da bilinir. Uzun yıllar boyunca mantarın yıkanmasının tehlikeli olduğu düşünülmüş olsa da, aslında doğru temizlik yöntemleri kullanılarak mantarın güvenle temizlenebileceği unutulmamalıdır. İşte, mantarın doğru temizlenmesi hakkında için güvenli yöntemler...
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Mantar, sofralarımızda lezzetli bir alternatif olmasının yanı sıra doğru temizlenmediğinde sağlık riski taşıyabilecek bir besin olarak bilinir. Peki, mantarları nasıl temizleyebiliriz? İşte yanıtları...
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MANTAR NASIL TEMİZLENİR?
Mantar temizlemek için sebze fırçalarından yararlanabilirsiniz. Eğer sebze fırçalarından bulamıyorsanız nemli bir mutfak bezinden ya da havlu kağıt kullanabilirsiniz. Bazı kişilerin temiz diş fırçası kullanarak mantarları temizlediği de görülmüştür.
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MANTAR YIKANIR MI?
Mantarı yıkayanların yanında yıkamayanlar da oldukça fazladır. Süngerimsi bir yapıya sahip olan mantarların yıkandığında suyu üzerindeki kir ile birlikte içerisine çektiği görülmüştür. İçerisine suyu çeken mantarlarda bakteri miktarı artabilir ve bu durum gıda zehirlenmesine yol açabilir. Bu sebeple bazı uzmanlar mantarın yıkanması yerine başka yöntemlerle temizlenmesini önermektedir.
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MANTAR TEMİZLEME YÖNTEMLERİ
1. Zar soyma
Mantarı en doğru temizleme yöntemi üzerindeki zarı soymaktır. Bunun için şu adımları yapabilirsiniz;
Mantarın sapını elinizle çekip çıkarın.
Mantarın şapkasındaki zarı meyve bıçağı yardımıyla kaldırarak yavaşça soyun.
Daha sonra saplarını da kullanacaksanız aynı şekilde soyun.
Bu iki işlemin ardından soyulan mantarları nemli bir bez ile temizleyin.
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2. Sirkeli limonlu su
Bu yöntem daha çok ormanda kendi topladığınız mantarlar için geçerlidir. Eğer topladığınız mantarlar kirli ya da çamurlu ise uygulayabilirsiniz. Aksi durumda mantarların yıkanması önerilmez.
- Derin bir kabın içerisine soğuk su koyun ve mantarları ekleyin.
- Üzerine yarım limon suyu ve 1-2 yemek kaşığı sirke ekleyin. Mantarları fazla su da bekletmeyin.