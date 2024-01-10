Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Bu şekilde yıkamak tehlike arz ediyor!

MANTAR YIKANIR MI?

Mantarı yıkayanların yanında yıkamayanlar da oldukça fazladır. Süngerimsi bir yapıya sahip olan mantarların yıkandığında suyu üzerindeki kir ile birlikte içerisine çektiği görülmüştür. İçerisine suyu çeken mantarlarda bakteri miktarı artabilir ve bu durum gıda zehirlenmesine yol açabilir. Bu sebeple bazı uzmanlar mantarın yıkanması yerine başka yöntemlerle temizlenmesini önermektedir.