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Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda, aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için 13 Aralık'ta açılan kapaklardan birinin kopmasının ardından 270 milyon metreküp suyun tahliye edilmesiyle baraj gölünde su seviyesi yaklaşık 10 metre düştü.
AA'nın haberine göre su seviyesi düşen baraj gölünde, geçmişte su altında kalan bazı yerleşim yerleri ortaya çıktı.
Suyun çekilmesiyle Çarıkören Mahallesi'ndeki ev kalıntıları, Elyesa Peygamber'in Ziyaret Tepesi'ne taşınmadan önceki kabri, tarihi cami ve medrese ile mezarlar gün yüzüne çıktı.
Geçmişte bu mahallede oturan bazı vatandaşlar da eski evlerinin kalıntılarını gördü, sular altında bıraktıkları yakınlarının mezarlarını ziyaret edip dua etti.
Vatandaşlardan 53 yaşındaki Abdurrahman Kılıç, yaptığı açıklamada, çocukluğunun geçtiği köyde baraj sularının yükselmesiyle ilçe merkezine taşındıklarını söyledi.
Köylerinde o dönemde 78 hane bulunduğunu ve köyde oturanların akraba olduğunu ifade eden Kılıç, "O dönemde geçimimizi Dicle Nehri kenarında bulunan sebze ve meyve bahçelerinden yapardık." dedi.
Köylerinin 20 yılı aşkın süredir su altında olduğunu ve ilk defa suyun bu derece çekildiğini belirten Kılıç, şöyle devam etti:
"Köy ortaya çıkınca sadece ben değil, bütün ailemiz evleri görmeye geldi. Benim kız kardeşim evin kalıntısından kalan taşın üzerinde oturup ağladı. Çocuklarım da geldi, gördü, onlar burada doğmamıştı ama onlara anlatmıştık. Köyümüzü görünce çok sevindik. Köyün tamamı daha çıkmamış, altı metre daha su çekilseydi köy tamamen ortaya çıkardı. Çocukluğum burada geçtiği için evimi görünce duygulandım. Birçok kişi mezarlarını buradan taşıdı fakat biz taşımadık. Benim ninemin ve dedemin mezarları burada. Bayramlarda vatandaşlar yakınlarının mezarlarına giderdi biz baraj gölünün yanına gelir yakınlarımız için dua ederdik. Su çekilince geldik mezarlarını gördük çocuklarımıza da gösterdik, dua ettik."
36 yaşındaki Mehmet İnci de Elyesa Peygamber'in naaşının Ziyaret Tepesi'ne taşınmadan önce köyde bulunduğunu belirtti.
Baraj gölünde ilk defa bu kadar suyun çekildiğini anlatan İnci, "İnsanlarımız, bu maneviyatlarımızı görsünler. Caminin yan tarafında Elyesa Peygamber'in türbesi var. Suların çekilmesiyle birlikte buradaki Elyesa Peygamber'in türbesi gün yüzüne çıktı. İnsanlarımız gelip buradaki tarihi görsünler, burada çok sayıda tarihi kalıntı var." ifadelerini kullandı.
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