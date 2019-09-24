Yılın tiyatrocuları ödüllendirildi

2018 - 2019 sezon oyunlarını kapsayan 9'uncu Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Altan Alkan yaptığı ödül töreni Ankara Yeni Mahalle Belediyesi - Nazım Hikmet Kültür Merkezi - Yıldız Kenter Salonu'nda gerçekleşti.

Kerem Alışık

Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü'nü Oyuncu Yönetmen Olcay Poyraz'a onurla takdim ettiğini söyleyen Kerem Alışık, "Sadri Alışık Anadolu Ödülleri'nin 9'uncusunda yine Ankara'da sizlerle aynı heyecanı paylaşmaktan kıvanç duyuyor, ödül alan ve ödüle aday olan tüm meslektaşlarımı gönülden kutluyorum" dedi.

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise, Ömer Atila Sav'a Onur Ödülü'nü vererek, konuşmasını "Ödül alan almayan tüm sanatçılarımızı yürekten kutluyoruz. Sanata ve kültüre hizmet anlayışını aralıksız sürdüren Yeni Mahalle Belediye Başkanı Sayın Fethi Yaşar'a teşekkür ediyorum. Sevgili jürimizin gönüllü emek ve çabalarına, titiz ve özenli çalışmalarına şükranlarımı sunuyorum. Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'a teşekkür ediyorum. Hayatın ve sanatın tam ortasına güller bıraktılar. Yetmedi ,o güllerde anne baba kokuları bıraktılar. Kendi vicdanında özgür, kendi gökyüzünde dirençli olmayı bize anlattılar. Bizi öyle kucaklayıp, öyle sevdiler ki, kendi sevgimizden utanır olduk. Bize bıraktıkları sevgiyle özlüyoruz onları, onlara sakladığımız özlemle seviyoruz onları. İyi ki varlar" sözleriyle sürdürdü.

Ödül Alanlar;

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

Filiz Demiralp (Lena, Leyla ve Diğerleri - Sivas DT)

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

İrfan Kılınç (12 Öfkeli - Ankara DT)

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

Melike Ergüzen (Barbara'nın Doğumu - Bursa DT)

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

Ömer Alper İzci (Zümrüdüanka - Antalya DT)

KOMEDİ - MÜZİKAL OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

Eda Aydınlı (Cimri - Ankara DT)



YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

Mustafa Kurt (Cimri - Ankara DT)





YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

İlkyaz Arslan (Takan Takana - Tatbikat Sahnesi)

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

Tolga Tecer (Cimri - Ankara DT)

SEÇİCİ KURUL GENÇ YETENEK ÖZEL ÖDÜLü

Naz Göktan (Madam – Sahne 367)

SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ

Ankara Devlet Tiyatrosu (Misafir)

ÇOLPAN İLHAN SANATA DEĞER KATAN KADINLAR ÖZEL ÖDÜLÜ

Olcay Poyraz ( Oyuncu ve Yönetmen)

ONUR ÖDÜLÜ

Ömer Atila Sav (Tiyatro Eleştirmenleri Birliği ve Türkiye Barolar Birliği eski başkanlarından)