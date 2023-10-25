Yılın sorusu: Mevduat mı, borsa mı?

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Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ile mevduat faizlerindeki sert yükselişe karşı Borsa İstanbul’da yaşanan hızlı ralli son dönemde bu soruyu sıkça sorduruyor. Yüzde 40 seviyelerini aşan mevduat faizlerinin Merkez Bankası’nın politika faizini artırmaya devam etmesiyle yüzde 50’lere yaklaşması bekleniyor. Orta Vadeli Program’da (OVP) 2024’e ilişkin enflasyon tahminleri ise yüzde 33 seviyesinde, fakat son dönemdeki ekonomi yönetimleri açıklanan hedefleri tutturmakta çok da başarılı değil. Peki böyle bir ortamda uzun vadeli bir portföy nasıl oluşturulmalı? Gelecek 12 ay için mevduat faizi mi yoksa Borsa İstanbul mu daha cazip? Hangi sektörler ön plana çıkacak? Uzak durulması gereken hisseler neler?

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Fon yöneticilerinin ortak görüşü, gelecek bir yıl boyunca dönemsel hareketlerin olacağı ama yabancı yatırımcı beklentileri göz önüne alındığında ve mevduat faizlerindeki yükselişe rağmen yüksek enflasyon dolayısıyla hâlâ negatif reel faiz bölgesinde kalınacağı ve Borsa İstanbul’a para girişinin devam edeceği yönünde.

Borsa İstanbul için 2024’ün ilk altı ayının kritik olacağını söyleyen Allbatross Portföy Fon Yöneticisi Filiz Özcan, yıl sonuna kadar piyasada bir bozulma beklemediğini dile getiriyor. Özcan, “2024’ün başı biraz sancılı geçebilir, seçimlerden sonraki altı ay ise biraz daha yabancı girişinin arttığı ve BIST için pozitif döneme gireceğimiz bir zaman olacak” diyor.

Yeni ekonomi yönetiminin başlattığı ekonomik sıkılaşmanın borsayı negatif etkilemesi bekleniyor. Ancak portföy yöneticilerinin görüşü bu negatif etkinin sınırlı olacağı yönünde. Türkiye’de enflasyon gibi farklı dinamikler olduğunu ifade eden Rota Portföy Yatırım Danışmanlığı Bölüm Direktörü Kerem Aksoy, enflasyon göz önüne alındığında mevduatın hâlâ negatif reel faiz bölgesinde olduğunu hatırlatarak, “doğal olarak bireysel ve kurumsal yatırımcılar Borsa İstanbul’a sürekli para sokuyor. Bu döngünün yıl sonuna kadar böyle devam etme olasılığını yüksek görüyorum” dedi.

Faiz borsa için tehdit değil

Merkez Bankası’nın faiz artırımlarına paralel olarak mevduat faizlerinde yaşanan yükseliş son yıllarda borsaya akın eden yatırımcıların bir kısmının mevduata dönebileceği endişelerini doğurdu. Yüksek faizin Borsa İstanbul’daki sert yükselişlerin önüne geçeceğini ifade eden uzmanlar, buna karşın hisse senetlerindeki yükselişin eski hızda olmasa da devam edeceği görüşünde.

Mevduat faizlerinin yüzde 50 seviyelerine yaklaşmasının Borsa İstanbul için risk oluşturabileceğini, ancak şu anda borsadan kaçıp mevduata gidecek bir ortam olmadığını dile getiren Filiz Özcan, 2024 yılında pozitif reel getiriden söz edilebileceğini, bunun da yabancı yatırımcı için uygun ortamı oluşturacağını söyledi. Özcan: “Kısa vadeli faizlerin yükseliyor olması aslında ilerleyen dönemlerde uzun dönemli faizleri aşağı çekecek bir ortamı hazırlayacak. O yüzden borsadan tamamen vazgeçmemek gerekli. 2024 yılının ilk altı ayına kadar olan süreci borsa tarafında temkinli ama geri çekilmeleri biriktirme yeri olarak değerlendirildiği bir dönem olarak görmek gerekir. Çünkü yabancı girişi tekrar başlarsa çok önemli bir fon akımından bahsedebiliriz” diyor.

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