Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok

Türkiye’de yağışlar kesildi, 3 gündür sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8°C üzerinde seyrediyor.

Rüzgar batı ve kuzeybatı denizlerimizde lodos yönünden esiyor, İstanbul’un lodoslu havası akşam değişiyor. Esinti akşama doğru zayıflıyor ve gece şehirlerde yaprak kımıldamıyor. İstanbul, Bursa, Kocaeli başta olmak üzere büyük merkezlerde hava kalitesi azalırken, Orta Anadolu genelinde sis ve pus havaya hakim oluyor. Ankara ve çevre illerde gelecek 4 gün boyunca benzer şekilde sis ve pus oluşacak.

Havanın yüksek basınç alanı içinde olmamız nedeniyle yeterince sirküle olamadığı, kirleticilerin aşağı atmosferde daha uzun saatler kalıp canlı sağlığına zarar verebildiği böylesi günlerde maske kullanmakta yarar var.

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Hava kirliliğine en çok maruz kaldığımız saatler 19.00 ila 23.00 arası, nispeten en temiz saatler ise öğle saatleri olarak söylenebilir. Şöyle rüzgar fırtınalı ve yağışlı bir sistem gelene kadar hava kalitesi eksikliği gündemimizde olacak.

Yarın gün ortasında Marmara-Batı Karadeniz arasında zayıf yağmur geçişi görülebilir, bu zayıf yağışın dışında Türkiye genelinde 31 Aralık Pazar gününe kadar önemli bir yağış beklenmiyor. Hafta sonu pazar ise yine Marmara ve Batı Karadeniz ile Ege kıyılarında yağmur oluşabilir. Lodostan esen günlerin ardından fazla güçlü olmayan bir soğuk cephe geçişi ile biraz yağmur biriktirebiliriz, bu olursa yılbaşı gecesi hava Marmara’da daha temiz olacaktır.