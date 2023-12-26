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        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yılın son gününe kadar Türkiye genelinde ciddi bir yağış beklenmediğini kaydetti. Öztel, "Yarın gün ortasında Marmara-Batı Karadeniz arasında zayıf yağmur geçişi görülebilir, bu zayıf yağışın dışında Türkiye genelinde 31 Aralık Pazar gününe kadar önemli bir yağış beklenmiyor" ifadelerini kullandı

        hoztel@haberturk.com
        Giriş: 26.12.2023 - 15:50 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:08
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        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
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        Türkiye’de yağışlar kesildi, 3 gündür sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8°C üzerinde seyrediyor.

        Rüzgar batı ve kuzeybatı denizlerimizde lodos yönünden esiyor, İstanbul’un lodoslu havası akşam değişiyor. Esinti akşama doğru zayıflıyor ve gece şehirlerde yaprak kımıldamıyor. İstanbul, Bursa, Kocaeli başta olmak üzere büyük merkezlerde hava kalitesi azalırken, Orta Anadolu genelinde sis ve pus havaya hakim oluyor. Ankara ve çevre illerde gelecek 4 gün boyunca benzer şekilde sis ve pus oluşacak.

        Havanın yüksek basınç alanı içinde olmamız nedeniyle yeterince sirküle olamadığı, kirleticilerin aşağı atmosferde daha uzun saatler kalıp canlı sağlığına zarar verebildiği böylesi günlerde maske kullanmakta yarar var.

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        Hava kirliliğine en çok maruz kaldığımız saatler 19.00 ila 23.00 arası, nispeten en temiz saatler ise öğle saatleri olarak söylenebilir. Şöyle rüzgar fırtınalı ve yağışlı bir sistem gelene kadar hava kalitesi eksikliği gündemimizde olacak.

        Yarın gün ortasında Marmara-Batı Karadeniz arasında zayıf yağmur geçişi görülebilir, bu zayıf yağışın dışında Türkiye genelinde 31 Aralık Pazar gününe kadar önemli bir yağış beklenmiyor. Hafta sonu pazar ise yine Marmara ve Batı Karadeniz ile Ege kıyılarında yağmur oluşabilir. Lodostan esen günlerin ardından fazla güçlü olmayan bir soğuk cephe geçişi ile biraz yağmur biriktirebiliriz, bu olursa yılbaşı gecesi hava Marmara’da daha temiz olacaktır.

        Ocak ayının ilk haftası yine böyle gündüz güneşli, gece ayazlı ve Anadolu’da sisli puslu geçebilir. 4-5 Ocak tarihleri ise kış mevsimine uygun bir soğuk ve yağışlı havanın daha etkisine girme olasılığımız var.

        Bu yılbaşı belki kar yağmayacak ama Doğu Anadolu’da halihazırda yarım metre ile 1.5 metre arası kar birikimi oluştu bile. Ocak ayında olası kuvvetli yağışlar ile en azından Anadolu’nun bir kısmı mevsim normallerinde kar örtüsüne sahip olabilir. Batıda ise yakın vadede yine kar görüntüsü yok ama ocak ayı kıyılar için kar yağma ihtimalinin en yüksek olduğu ay, gelecek haftaların tahminlerini yakından takip etmekte fayda var.

        Fotoğraflar: AA

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