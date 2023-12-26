Beşiktaş'ta yeni hocada sona doğru: Genesio ve Sergen Yalçın...

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Hatayspor deplasmanına U19 hocası Serdar Topraktepe yönetiminde çıkan ve kazanan Beşiktaş'ta tüm gözler yeni teknik direktöre çevrildi.

Pek çok yabancı hocayla temas kuran başkan Hasan Arat ve kurmayları, yoğun bir görüşme trafiğinin ardından adayları azaltırken Bruno Genesio öne çıkan isim konumunda...

Fransız hoca ile 1.5 yıllık anlaşmanın yanı sıra opsiyon konusunda büyük ölçüde anlaşmaya varılırken durumun kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

REKLAM Siyah-beyazlılarda Rıza Çalımbay'ın ardından gündeme yabancı hoca olarak birçok isim gelirken Oliver Glasner ve Mircea Lucescu isimleri de masada bulunuyor.

SERGEN YALÇIN SESLERİ YÜKSELİYOR Siyah-beyazlıların dün oynadığı Hatayspor maçının ardından yönetici Feyyaz Uçar'ın adaylar arasında Sergen Yalçın'ın da olduğunu duyurması gözleri 51 yaşındaki hocaya çevirdi. Siyah-beyazlıların yerli hoca tercihinde tek aday olan Yalçın'la henüz bir görüşme olmadığı öğrenildi.

Ancak Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'nın Sergen Yalçın ile de bir görüşme yapacakları aktarıldı. Beşiktaş yönetimi Kasımpaşa maçına yeni hoca çıkmayı hedefliyor.