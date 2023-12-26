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        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık! - En son haberler

        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!

        İstanbul Büyükçekmece'de girdikleri kuyumcudan 2 dakikada, yaklaşık 12 milyon lira değerinde altın çaldıkları belirtilen şüphelilerin hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde iş yerine giren şüphelilerin altınları çalıp kaçtığı anlar yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 15:10 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:37
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        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
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        İstanbul'da olay, Büyükçekmece'de meydana geldi. Mimaroba Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya 22 Aralık'ta gece saatlerinde gelen maskeli 4 şüpheli, daha önce yedeklendiği düşünülen kumandayla kepenkleri açarak iş yerine girdi.

        ALTINLARI ALIP OTOMOBİLLE KAÇTILAR

        AA'da yer alan habere göre burada yaklaşık 2 dakikada içerideki yaklaşık 12 milyon lira değerindeki altını çaldığı belirtilen şüpheliler, otomobille kaçtı.

        ŞÜPHELİLER ARANIYOR

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        Durumun fark edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        HIRSIZLIK ANI KAMERADA

        Hırsızlık anı da iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı. Görüntüde iş yerine giren şüphelilerin altınları çalıp kaçtığı anlar yer aldı.

        Hırsızların kaçışı kameraya böyle yansıdı.
        Hırsızların kaçışı kameraya böyle yansıdı.
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