2023'ün sürpriz aşkları

ÇAĞLA ŞIKEL - NAİL GÖNENLİ

Emre Altuğ ile evliliğinden Uzay ve Kuzey adında iki çocuğu bulunan manken Çağla Şıkel, boşandıktan 8 yıl sonra aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozdu. İkili, 2023'ün Ocak ayında İstanbul gecelerinde objektiflere yansımıştı.

Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile görüntülendikten bir ay sonra muhabirlerin konuyla ilgili sorularına "Her şey gördüğünüz gibi" şeklinde verdiği yanıtla birlikteliğini ilan etti.