Dünyanın en pahalı 10 şehri belli oldu
Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından her yıl yayınlanan Dünya Yaşam Maliyeti Endeksi'ne göre 2023 yılının en pahalı 10 şehri belli oldu. Listenin ilk sırasında Singapur ve Zürih yer aldı
Giriş: 26.12.2023 - 10:18 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:18
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Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından her yıl yayınlanan Dünya Yaşam Maliyeti Endeksi'ne göre 2023 yılının yaşamak için en pahalı 10 şehri belli oldu. Bu yıl ortalama yaşam maliyeti yüzde 7,4 arttı.
1- SİNGAPUR
- 2
2-ZÜRİH
- 3
3-NEW YORK
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- 4
4-CENEVRE
- 5
5-HONG KONG
- 6
6-LOS ANGELES
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- 7
7-PARİS
- 8
8-KOPENHAG
- 9
9-TEL AVİV
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- 10
10-SAN FRANSİCO
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