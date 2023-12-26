Sporda 1 yıl böyle geçti! İşte 2023 spor gündemine damga vuran olaylar!

DEPREMLERDE BİRÇOK SPOR İNSANI YAŞAMINI YİTİRDİ

Milli basketbolcu Nilay Aydoğan, milli hentbolcu Cemal Kütahya, Yeni Malatyasporlu Ahmet Eyüp Türkaslan, Voleybolcu çift Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu milli sporcularından Sefa Bayraktar, Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut, Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş ve İrem Kurtoğlu, Türk voleyboluna oyuncu, antrenör ve yönetici olarak hizmet eden Muhammet Görken, Malatya BBSK Voleybol Takımı oyuncularından Mehmet Can Ağırbaş, Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız hayatını kaybeden isimlerden oldular.