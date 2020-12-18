Güneş Tutulması'nın ardından yenileniyoruz!

Bu hafta etkisi minimum 6 ay üzerimizde olacak ve bizler için 2021 yılının ilk yarısını nasıl geçireceğimiz konusunda oldukça önemli bir Güneş Tutulması meydana geldi. Güneş Tutulmaları’nın yeni başlangıçları ifade ettiğini fakat bu tutulmanın Güney Ay Düğümü tarafında gerçekleştiği için uzun zamandır yenilemeye ihtiyacımız olan konular hususunda yenilik getireceğini söyleyen Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, haftalık burç yorumlarını ve Güneş Tutulması'nın burçlara etkilerini kaleme aldı.
Artık koronadan kurtulmak ve yenilenmek istiyoruz. Ya da uzun zamandır işsiziz ve artık bir yenilenme arayışı istiyoruz. İş, aşk, mevki, sağlık gibi konularda küllerimizden yeniden doğmak için bu tutulma bizi destekleyecek. En çok Ateş ve Hava burçları etkilenecekler. Yay, İkizler, Koç, Aslan, Terazi ve Kova Burçları 1. Dereceden bu tutulmadan etkilenecekler. Boğa, Başak ve Oğlak burçları ise yaşamlarında görmedikleri yeni deneyimleri, yeni yetenek alanlarını keşfedecekler. Ummadıkları farklı işlerde farklı aşklar yaşarken kendilerini bulabilirler.
Yengeç, Akrep ve Balık burçları ise bu tutulmada iradelerini geliştirecekler. Sabah okulunu okuyan akşamları ise okumak için çalışan öğrenci gibi hissedecekler kendilerini. Biraz fazla çalışmak ve kendi hayalleri, hedefleri için yaşamlarını programlamaları gerekecek.
Dünyanın bu bölgesinde görülen tutulma sular, depremler ve okyanus akıntıları ile değişen hava koşullarını, mevsim zorluklarını ön plana taşıyabilir. Hem okyanus akıntıları önemli hem de dünyamızın karasal oksijen deposu amazonlar tıpkı akciğerimiz gibi bizim için çalışır. Buralarda yaşanacak olumsuzluklar tüm dünya ülkelerini coğrafi olarak tehdit altında bırakabilir. Ekonomi, siyasi yaptırımlar nedeniyle yine canımız acıyabilir. Artık doğa karşısında çaresiz olduğumuzu, doğayla iç içe yaşam alanları yaratmamızı hatırlamamız gerekiyor.
TUTULMA DERECESİ:
23 derece Yay Burcu, 23 derece Kova burcu gibi çalışır. Derecenin Terim ve Dekan Yöneticiliği Satürn’e çalışıyor. Tutulma Derecesi Kova Burcu özelliği taşıyor. Terim ve dekan yöneticiliği de Satürn gezegenine çalışıyor. Teknoloji ile kolektife hizmeti göreceğiz. Globalleşmenin önemini bir kez daha anlayacağız. Haberleşme, teknoloji, sibernetik iletişim ön planda olacak. Devlet, hükümet toplum ve halk için öncelikler alacak. Özellikle sağlık konusunda umutlu bir alanı temsil ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!