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        Haberler Dünyadan Yılın moda olayında 'Açlık Oyunları'

        Yılın moda olayında 'Açlık Oyunları'

        Tepki toplasa da sıkıcılıktan kurtardığı Met Gala'yı adeta bir 'Açlık Oyunları'na çeviren Kim Kardashian'lı moda gecesinden, Madonna'nın sahnede tutkulu bir öpücükle unutulmaz yaptığı finale... Britney Spears'ın kafa karışıklığına şaşırdığımız, girmediğimiz Eurovision Şarkı Yarışması'na kilitlendiğimiz renkli bir haftayı geride bıraktık

        Giriş: 11.05.2024 - 00:02 Güncelleme: 11.05.2024 - 00:03
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        Yılın moda olayının hatırlattıkları
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        Haftaya damga vuran olay, 'Açlık Oyunları', pardon 'Zamanın Bahçesi' temalı kıyafetlerin giyildiği, yılın en prestijli moda gecesi Met Gala oldu. Neden mi 'Açlık Oyunları' dedim? "En ince ben olmalıyım" diyerek güzellik standardını gerçeğin çok ötesine taşıyan Kim Kardashian'ın görüntüsü, Met Gala'daki bütün görünümlerin üzerinde, adeta rol çalan cinstendi.

        Kim Kardashian'ın hazırlanma anını düşleyebilmek için bir sinema klasiği olan 'Rüzgar Gibi Geçti'nin korse sahnesini anımsamakta yarar var. Güzeller güzeli Scarlett O'Hara'nın zamanın güzellik standardı 'en ince bel'e kavuşmak için bir sütuna tutunurken yardımcısının da acımasızca korsenin iplerini sıktığı o sahne... 1930'lar modasının üstünden çok sular aktı kuşkusuz ama Kardashian'giller, özellikle de en tanınan Kardashian'ın standartları zorlama konusunda üstüne olmadığını bir kez daha idrak etmiş bulunduk.

        Sarmaşıklar, çiçekler ve tomurcuklarla bezeli, kiminin üçüncü sınıf otel duş perdelerindekine benzeyen bahar çiçekleri yapıştırılan kıyafetlerinin sıkıcılığının üzerine Kim Kardashian, tepki yorumları alma pahasına kendinden söz ettirip, galaya bir miktar eğlence katmayı başardı.

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        20 YIL SONRA SAHNEDE YİNE TUTKULU BİR ÖPÜCÜK

        Madonna, dünya turnesinin ücretsiz verdiği final konseriyle kraliçeliğini hatırlattı, unutanlara... Brezilya'daki Copacabana plajına 1.6 milyon kişi akın etti. Madonna'yı, Madonna yapan özelliğinin fark yaratmayı bilmesi olduğunu hatırladığımızda elbette konsere damgasını vuracak bir hareketi beklememek olmazdı. 'Popun Kraliçesi', final konserinde, 20 yıl önce sahnede ses getiren o meşhur öpüşme hareketini yineledi bu defa.

        2003 MTV Video Müzik Ödülleri'nin açılış konserinde sahnede Britney Spears ve Christina Aguilera ile öpüştüğü sahnenin tekrarını Brezilya konserinde kadın dansçısıyla tekrarladı. Sahnedeki tutkulu öpüşme anından geriye, hep bu konserle hatırlanacak fotoğraf kaldı.

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        BRITNEY'İN KAFASI HÂLÂ KARIŞIK

        Britney Spears, geçen hafta kaldığı otelden çıplak şekilde ve üstüne battaniye sarılarak çıkarıldığında, akıllara 2008'deki sinir kirizi gelmişti. Sevgilisiyle kavga ettiği, sonra otel çalışanlarıyla misafirlerine de bağırıp taciz ettiği iddia edilse de o, "Bunların hepsi yalan" demiş ve sadece takla atarken ayağını yaraladığını söylemişti. Buraya kadar inandırıcı geldiyse şimdi bir de devamına bakın.

        Olaylı gecenin ardından şiş ayağının görüntüsünü yaralanma kanıtı olarak paylaşan Britney Spears, bu hafta da ayağından ameliyat olacağını duyurdu. Son sosyal medya paylaşımlarında da "Sahalara döndüm" mesajı vererek, son dönemde bir rutine çevirdiği bikinili ilginç danslarına yeniden başladı. Seksi desen seksi değil, müthiş dans figürleri desen o da değil; ama Britney bizimle eğleniyor! Bu arada, çılgın danslarına engel olmayan ayağından ameliyat olacaktı, değil mi?

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        GİRMEDİĞİMİZ EUROVISION'A KİLİTLENDİK

        En son 2012'de Can Bonomo ile katıldığımız Eurovision Şarkı Yarışması'nı özledik. Bu hafta iki yarı final yapıldı, bu akşam da final mücadelesi olacak. Türkiye olarak yıllardır yarışmacısı olmadığımız Eurovision için bizi heyecanlandıran şey, 2003 yılında Letonya'da yapılan yarışmada ülkemize ilk ve tek birinciliği getiren Sertab Erener'in sürpriz bir şekilde sahneye çıkacağı perşembe günkü ikinci yarı finaldi.

        Hepsi için olmasa da bazıları ızdırap dolu dakikalara maruz kalmamızı sağlayan Eurovision şarkılarının ardından oylama kısmına geçildiğinde Erener, 2005 birincisi Helena Paparizou ve 1999 birincisi Charlotte Perelli'nin ardından sahne aldı ve birincilik getiren 'Everyway That I Can' şarkısını yeniden seslendirdi. Diğer birincilerden sonra finali yapması ve salondaki farklı milletlerden insanların hep bir ağızdan şarkıyı söylemesi göğsümüzü kabartmadı dersek yalan olur. Bir kez daha anladık ki, hep yenildiğimiz için burun kıvırdığımız ama kazanmanın tadını alınca ısındığımız bu Eurovision işini biz iyiden iyiye özlemişiz!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Britney Spears
        #Sertab Erener
        #Madonna
        #kimkardashian
        #eurovision

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