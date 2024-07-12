Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.050,20 %0,23
        DOLAR 33,0612 %0,68
        EURO 36,0753 %0,71
        GRAM ALTIN 2.558,68 %0,36
        FAİZ 40,68 %0,32
        GÜMÜŞ GRAM 32,92 %-0,90
        BITCOIN 57.914,00 %0,63
        GBP/TRY 42,9443 %0,86
        EUR/USD 1,0909 %0,38
        BRENT 85,72 %0,37
        ÇEYREK ALTIN 4.184,05 %0,38
        Haberler Ekonomi Para Yılın ilk 5 ayında Türkiye'ye 3,8 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi - Para Haberleri

        Yılın ilk 5 ayında Türkiye'ye 3,8 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi

        Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi bu yılın ilk 5 ayında 3,8 milyar dolar oldu. Yılın 5 aylık döneminde Türkiye'ye en çok yatırım yapan üç ülke yüzde 20'lik payla Hollanda, yüzde 16 ile ABD ve yüzde 10 ile Norveç olarak sıralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 15:25 Güncelleme: 12.07.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 ayda 3,8 milyar dolarlık doğrudan yatırım
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından mayıs ayına ilişkin Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı.

        Buna göre, mayısta Türkiye'ye 1 milyar 74 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi.

        Yılın ilk 5 ayında 2023'ün aynı dönemine göre Türkiye'ye gelen toplam UDY miktarı yüzde 15 düşüşle 3,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2002 yılından itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 267 milyar doları aştı.

        Mayıstaki yatırımların 590 milyon doları yatırım sermayesi şeklinde gerçekleşirken, 303 milyon dolarını borçlanma araçları, 189 milyon dolarını yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı oluşturdu. Aynı ay içerisinde yatırım tasfiyelerinin 8 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisiyle, toplam UDY girişi 1 milyar 74 milyon dolar oldu.

        REKLAM

        EN FAZLA YATIRIM ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

        Mayısta gerçekleşen 590 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinde, 247 milyon dolarlık yatırım girişiyle ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 42 pay aldı. "Bilgisayarların, elektrik-elektronik ve optik ürünlerin imalatı" ile "tarım, ormancılık ve balıkçılık" sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 9'luk payla geçmiş kümülatif performanslarının üzerine çıktı.

        MAYISTA EN FAZLA YATIRIM NORVEÇ'TEN

        Mayısta Türkiye'ye gelen UDY'den Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri yüzde 44 pay aldı. Aynı ay içerisinde AB üyesi olmayan diğer Avrupa ülkeleri yüzde 45'lik payla Türkiye'ye en çok yatırım yapan bölge oldu.

        Norveç 229 milyon dolarlık yatırım ve yüzde 39'luk payla başı çekerken, onu yüzde 18 ile Hollanda, yüzde 8 ile Çekya, yüzde 5 ile İsveç ve yüzde 4 ile Azerbaycan takip etti.

        Ocak-mayıs dönemi ele alındığında ise Türkiye’ye en çok yatırım yapan üç ülke, yüzde 20'lik payla Hollanda, yüzde 16 ile ABD ve yüzde 10 ile Norveç olarak sıralandı.

        Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) 2024 Yılı Dünya Yatırım Raporu'na göre 2023'te küresel uluslararası doğrudan yatırım (UDY) hacmi, yüzde 2'lik düşüşle 1,33 trilyon dolara gerilemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Uyarılara rağmen sonu gelmiyor! 7 yaşında hayata veda!
        Uyarılara rağmen sonu gelmiyor! 7 yaşında hayata veda!
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Babalarının ölümünü aydınlattılar!
        Babalarının ölümünü aydınlattılar!
        Küçülen kıyafetlerini verecekti evinde öldürüldü! Sıcak gelişme!
        Küçülen kıyafetlerini verecekti evinde öldürüldü! Sıcak gelişme!
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        Karahan'dan faiz konusunda temkinli yaklaşım
        Karahan'dan faiz konusunda temkinli yaklaşım
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        En-Nesyri'de kader haftası!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        İtalya'da tepki çeken karar
        İtalya'da tepki çeken karar
        Habertürk Anasayfa