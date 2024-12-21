EN UZUN GECE NEDEN 21 ARALIK?

Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile gelir. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarım kürede 21 Aralık'ta en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlar. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarım kürede en uzun gün, Kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanır.

En uzun gecenin yaşandığı gün, gündönümü olarak adlandırılır. Gündönümü, güneşin dünyaya (ekvator çizgisine) en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığını ifade eder.