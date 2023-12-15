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        Haberler Dünya Yılın en iyisi! Geminid meteor yağmuru büyüledi

        Yılın en iyisi! Geminid meteor yağmuru büyüledi

        Yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmuru ile gökyüzü aydınlandı. ABD ve Kanada'da ortaya çıkan meteor yağmuru fotoğrafları ise büyüledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.12.2023 - 08:04 Güncelleme: 15.12.2023 - 08:04
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          Yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmuru, dün zirve yaparak dünyanın dört bir yanında karanlık gökyüzünü aydınlattı.

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          ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), yaptığı açıklamada, meteorların belirli bir yönden gelmediği için dünyanın her yerinden izlenebileceğini belirtmişti.

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          Kanada'nın Ontario eyaletindeki Muskoka kentinde yer alan Torrance Barrens Dark-Sky koruma alanında Geminid meteor yağmuru gözlemlendi.

        • 4

          ABD'nin New Jersey kentinde Lanoka Limanı'nda Geminid meteor yağmuru ile gökyüzü aydınlandı.

        • 5

          ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Yosemite Ulusal Parkı'nda Geminid meteor yağmuru ile gökyüzü aydınlandı.

        • 6

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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