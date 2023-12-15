Yılın en iyisi! Geminid meteor yağmuru büyüledi
Yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmuru ile gökyüzü aydınlandı. ABD ve Kanada'da ortaya çıkan meteor yağmuru fotoğrafları ise büyüledi
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Yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmuru, dün zirve yaparak dünyanın dört bir yanında karanlık gökyüzünü aydınlattı.
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ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), yaptığı açıklamada, meteorların belirli bir yönden gelmediği için dünyanın her yerinden izlenebileceğini belirtmişti.
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Kanada'nın Ontario eyaletindeki Muskoka kentinde yer alan Torrance Barrens Dark-Sky koruma alanında Geminid meteor yağmuru gözlemlendi.
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ABD'nin New Jersey kentinde Lanoka Limanı'nda Geminid meteor yağmuru ile gökyüzü aydınlandı.
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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Yosemite Ulusal Parkı'nda Geminid meteor yağmuru ile gökyüzü aydınlandı.
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