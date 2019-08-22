22 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
DWAYNE JOHNSON
Birkaç gün önce Lauren Hashian'la evlenen Dwayne Johnson nam-ı diğer The Rock ikinci kez üst üste Hollywood'un en çok kazanan yıldızı oldu. Ballers dizisinden haftada 700 bin dolar, Jumanji: The Next Level filmi için de 23.5 milyon dolar alan Johnson'un yıllık kazancı 89.4 milyon dolar oldu.
CHRIS HEMSWORTH
Avustralyalı yıldız Chris Hemsworth tüm zamanların hasılat rekorunu kıran Avengers: Endgame ve gişede hayal kırıklığı yaratan Men in Black: International'daki rollerinden toplamda 76.4 milyon dolar kazanarak listede ikinci oldu.
ROBERT DOWNEY JR.
Avengers: Endgame’de rol almak için 20 milyon dolara ve üstüne gişe kazancından üzerinden yüzde 8 pay alan Robert Downey Jr. yıllık 66 milyon dolarlık kazancıyla en çok kazananlar listesinde üçüncü sıraya oturdu.
AKSHAY KUMAR
Son olarak Mission Mangal filmi 114 milyon dolar hasılat yapan Bollywood yıldızı Akshay Kumar, 65 milyon dolarlık kazancıyla Bradley Cooper, Adam Sandler gibi yıldızları geride bırakarak listede dördüncü sırada yer aldı.
JACKIE CHAN
Kung-fu filmlerinin efsanevi yıldızı Jackie Chan sık sık yer aldığı 'En Çok Kazananlar' listesinde bu kez beşinci sırada. Geçen yıl Arnold Schwarzenegger'le başrolü paylaştığı 'Viy 2: Journey to China' ile adından söz ettiren Chan'in yıllık kazancı 58 milyon dolar oldu.
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