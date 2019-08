DWAYNE JOHNSON

Birkaç gün önce Lauren Hashian'la evlenen Dwayne Johnson nam-ı diğer The Rock ikinci kez üst üste Hollywood'un en çok kazanan yıldızı oldu. Ballers dizisinden haftada 700 bin dolar, Jumanji: The Next Level filmi için de 23.5 milyon dolar alan Johnson'un yıllık kazancı 89.4 milyon dolar oldu.