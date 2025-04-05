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        Haberler Magazin Yıldız Tilbe saçlarını kısacık kestirdi ve beyaz bıraktı - magazin haberleri

        Yıldız Tilbe saçlarını kısacık kestirdi ve beyaz bıraktı

        Bir süre önce saç boyası nedeniyle yüzünde yanıklar oluştuğunu söyleyen Yıldız Tilbe, boyasız ve kısacık kestirdiği saçlarıyla yeni imajını gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 17:16 Güncelleme: 05.04.2025 - 17:16
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        Saçlarını kısacık kestirdi
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        Yıldız Tilbe, kısacık kestirdiği saçlarıyla yeni görünümünü sosyal medyada paylaştı. Beyaz bıraktığı kısacık saçlarıyla hayranlarını şaşırtan şarkıcı, ardından dün gece sahneden fotoğraflarını paylaştı. Tilbe, sahne fotoğraflarında uzun saçlarıyla dikkat çekti.

        Sahnede peruk takan sanatçının kısa saçlı haline hayranları yorum yağdırdı. Kimi kısa saçın çok yakıştığını söylerken, bazı hayranları da saçlarını yeniden uzatmasını istedi.

        Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde saçını boyadıktan sonra talihsiz bir olay yaşamıştı. Yüzünde yanıklar oluşan şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

        58 yaşındaki şarkıcı; "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş" ifadelerini kullanmıştı.

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        #Yıldız Tilbe
        #yıldız tilbenin saçı
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