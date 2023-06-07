Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Yıldız Tezcan kimdir, vefat mı etti? Ünlü şarkıcı Yıldız Tezcan'ın hastalığı neydi, ölüm sebebi nedir?

Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Yıldız Tezcan'dan acı haber... Bir süredir Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hayatını sürdüren ünlü şarkıcı, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu. İşte, Yıldız Tezcan'ın vefatına ilişkin bilgiler ve hayat hikayesinden satırbaşları...

Giriş: 07.06.2023 - 15:32 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 70'li ve 80'li yıllarda Türk müzik dünyasında hatırı sayılır bir çıkış yapan ve müzisyenliğinin yanı sıra birçok Yeşilçam filminde rol alan Yıldız Tezcan'ın vefat ettiği açıklandı. Söz konusu haberin ardından Tezcan'ın biyografisini ve vefatına ilişkin ayrıntıları derledik...

  • YILDIZ TEZCAN NEDEN VEFAT ETTİ?

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 3 ay önce fenalaşıp felç geçiren ve bir süredir yatağa bağlı hayatını sürdüren Yıldız Tezcan, çoklu organ yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi...

  • YILDIZ TEZCAN KİMDİR?

    15 Mart 1945 tarihinde İstanbul’da doğumlu olan Yıldız Tezcan’ın babası Cemal Konca, Türkiye’nin ilk makyözleri arasındaydı. 9 yaşında müzik hayatına başlayan Tezcan ilk olarak “Orda Bir Köy Var Uzakta” şarkısını plağa okudu. İlk profesyonel plağını 1963’de Grafson Plak şirketiyle “Şahin İdim / Tosuno” adlı şarkıyla yaptı. En büyük yükselişini dönemin en büyük plak şirketi Odeon’la yaptığı anlaşma ve peş peşe yayınladığı plaklarla yaptı. “Esmerim, “Hele Dadaş, “Vur Sineme Öldür Beni, “Erzurum Dağları, Aman Dünya Ne Dar İmiş, “Mühür Gözlüm ve “Hastahane Önü İncir Ağacı” gibi şarkıları büyük ilgi gören Tezcan, yapımcıların da dikkatini çekti ve 1965‘te Ümit Utku‘nun “Gönül Kuşum” filminde Yılmaz Güney ile başrolü paylaştı.

  • “Aşkın Gözyaşları, “Berduş Yıldız, “Yayla Kartalı, “Kaldırım Meleği, “Kırık Saz, “Mühür Gözlüm ve “Ezom” gibi büyük gişe hasılatları yapan 45 filmde oynadı. İki kez evlilik yapan Yıldız Tezcan’ın ilk eşi iki oğlunun babası Mahmut Tezcan, ikinci eşi ise film yapımcısı Faruk Gerçek’tir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.