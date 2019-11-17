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Yıldız Kenter kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sevenleri tarafından araştırılıyor. Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan ve sayısız filme, oyuna adını yazdıran Yıldız Kenter 91 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Yıldız Kenter'in ölüm sebebi ne oldu?
YILDIZ KENTER'İN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?
Devlet sanatçısı Yıldız Kenter, akciğer rahatsızlığı sebebiyle geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
YILDIZ KENTER KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Yıldız Kenter asıl adı Ayşe Yıldız Kenter 11 Ekim 1928 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş Türk tiyatro ve sinema sanatçısı. Aynı zamanda Devlet Sanatçısı ve UNİCEF Türkiye İyi Niyet Elçisi idi.
11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ayşe Yıldız'dır. Annesi İngiliz Olga Cynthia (Turkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldıktan sonra adı Nadide Kenter olarak değişmiştir) ve babası Türk diplomatı Ahmet Naci Kenter'dir. Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümünü sınıf atlayarak bitirdi. On bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda çalıştı. "Rockefeller" bursu kazanarak, American Theatre Wing, Neighbourhood Play House ve Actor’s Studio’da oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yaptı. Ankara Devlet Konservatuvarı'na hoca olarak atandı.
1959'da Devlet Tiyatrosu’ndan ayrıldı. Muhsin Ertuğrul ile bir yıl çalıştı. Kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları Topluluğunu kurdu. Daha sonraki yıllarda sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta "Değişen Eğitim Metotları" ve "Oyunculuk Metotları" üzerine çalışmalar yaptı.
1962’de tiyatro hizmetlerinden ötürü “Yılın Kadını” seçildi. 1968’de İstanbul’da Kenter Tiyatrosunun binasının inşaatını tamamladı. Sinema oyuncusu olarak üç kez “Altın Portakal” ödülüne layık görüldü. Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs’ta İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi.
100’ün üstünde oyun oynadı. 100’e yakın oyun sergiledi. Shakespeare, Çehov, Brecht, Inoesco, Pinter, Albee, Tennessee Williams, Alan Ayckbourn, Arthur Miller, Brian Freil, Neil Simon, Athol Fugard, Sergey Kokovkin gibi pek çok yazarların yanı sıra Melih Cevdet Anday, Necati Cumalı, Güner Sümer, Adalet Ağaoğlu, Zeki Özturanlı, Güngör Dilmen, Muzaffer İzgü gibi pek çok Türk yazarının oyunlarını da sahneye koydu, oynadı.
1984'te Roma’daki İtalyan Kültür Birliğince “Adalaide Ristori” ödülüne layık görüldü. Profesör Yıldız Kenter, 37 yıldır sahne hocalığı yapmaktadır.
1989 yılında, Korsika - Bastia Film Festivalinde “Hanım” filmindeki rolüyle “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü aldı.
1991 yılında tiyatro sanatına hizmetlerinden ötürü Uluslararası Lions Kulübünün “The Melvin Jones” ile ödüllendirildi. İki kez Ulvi Uraz “En İyi Kadın Oyuncu”, üç kez de aynı dalda Avni Dilligil ödülüne laik görüldü.
1994'te “Konken Partisi” oyunundaki Fonsla rolü ile “Olağanüstü Yorum” ödülünü aldı. Finlandiya Dünya Kadın Kuruluşu tarafından yüzyılın en başarılı yüz kadınından biri olarak onurlandırıldı. 1995'te Kültür Bakanlığınca, tiyatro sanatına katkılarından ötürü “Onur” ödülüne layık gördü. Profesör Kenter’e aynı yıl tiyatro sanatına katkılarından dolayı “Mevlana Kardeşlik ve Barış Ödülü” verildi.
1996’da Magazin Gazetecileri Derneği tarafından Ramiz ile Jülide’deki Jülide rolü için “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü verildi. 19 Mayıs 1997'de Uluslararası İstanbul Festivali tarafından ömür boyu Tiyatro Sanatına katkısından dolayı verilen onur ödülü Yıldız Kenter’e Dame Diana Rigg tarafından takdim edildi.
1998’de Ankara Sanat Kurumu “Yılın Kadın Sanatçısı” ödülü, 1998 Muhsin Ertuğrul yaşam boyu tiyatro sanatına katkılarından dolayı onur ödülü, 1998 Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, “Martı” adlı oyunda Madam Arcadina rolüyle 1999, Afife Tiyatro Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu ödülü
YILDIZ KENTER'İN ROL ALDIĞI OYUNLAR, FİLMLER VE ÖDÜLLER
Rol aldığı tiyatro oyunları
Miras Kültürel Müzik Ses Nefes Ruh Beden - Neyzen Kerem Tufan - İzmir Adnan Saygun Kültür Merkezi (2013)
Salıncakta iki kişi : William Gibson - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1969
Ben Anadolu : Güngör Dilmen - Kent Oyuncuları - 2007
Anna Karenina : Tolstoy/Helen Edmundson - Kent Oyuncuları - 2006
Gece Mevsimi : Rebecca Linkievicz - Kent Oyuncuları - 2005
Oscar ve Pembeli Meleği : Eric Emmanuel Schmitt - Kent Oyuncuları - 2004
Sırça Kümes : Tennessee Williams - Kent Oyuncuları - 2002
Hep Aşk Vardı : Yıldız Kenter - Kent Oyuncuları - 2001
Nükte : Marget Edson - Kent Oyuncuları - 2000
Martı : Anton Çehov - Kent Oyuncuları - 1998
Harold ve Maude : Colin Higgıns - Kent Oyuncuları - 1990
Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1959
Öfke : John Osborne - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1958
Ümitsiz Saatler : Joseph Hayes - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1957
Çöl Faresi : Ladislas Fodor - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1957
Yağmurcu : N. Richard Nash - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956
Misafir (oyun) : Fritz Schweiger - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956
Finten : Abdülhak Hamit Tarhan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956
Tanrılar ve İnsanlar (Gılgameş) : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954
Maria Stuart : Friedrich Schiller - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954
Şatoya Davet : Jean Anouilh - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954
Onunikinci Gece : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1954 - 1957
Lady Frederick : W. Somerset Maugham - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1953
Gelin (oyun) : Emile Zola\Marcelle Maurette - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1953
Yanlış Yanlış Üstüne : Oliver Goldsmith - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952
Sahne Dışındaki Oyun : Refik Ahmet Sevengi - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952
Ölü Kraliçe : Henry de Montherlant - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952
Fatih (oyun) : Nazım kurşunlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952
Ramak Kaldı : Thornton Wilder - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952
Gölgeler) : Ahmet Muhip Dranas - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952
Elektra : Sofokles - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1952
Öteye Doğru : Sutton Vane - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1951
Miras (oyun) : Augustus Goetz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1951
Hile ve Sevgi : Schiller - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1950
Yalancı : Carlo Goldoni - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1949
Kıskançlar : Oktay Rıfat\Melih Cevdet Anday - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1949
Peer Gynt : Henrik İbsen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1949
Scapin'in Dolapları : Molier - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1949
Antigone : Sofokles - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1949
Rol aldığı filmler
Yıl Film adı Rolü Notlar
1951 Vatan İçin Büyükanne
1964 Ağaçlar Ayakta Ölür
1965 İsyancılar
1966 Pembe Kadın Pembe
1967 Yaşlı Gözler Ümran
1971 Anneler ve Kızları Fatma
1971 Elmacı Kadın Fatma, Gündoğdu bacı
1972 Fatma Bacı
1973 Ablam
1974 Kartal Yuvası
1974 Kızım Ayşe Huriye Bacı
1974 Bir Ana Bir Kız Zeynep
1983 Zulüm Orhan'ın annesi Ayşe
1988 Hanım Olcay Hanım
1999 Güle Güle Zarife
2001 Büyük Adam Küçük Aşk Müzeyyen Hanım
2005 Sen Ne Dilersen Dadı Mimi
2007 Beyaz Melek Melek
2008 Mevlana Aşkı Dansı Seslendirme
Diziler
1989-1991 Uğurlugiller
2002 Aşk ve Gurur
2005 Saklambaç
Ödülleri
1964 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, Ağaçlar Ayakta Ölür
1966 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, İsyancılar
1974 Antalya Film Şenliği, Kızım Ayşe filmi ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
1984 Roma’daki İtalyan Kültür Birliğince "Adalaide Ristori" ödülü.
1989 Korsika - Bastia Film Festivalinde "Hanım" filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü.
1991 Uluslararası Lions Kulübü The Melvin Jones Ödülü
İki kez Ulvi Uraz "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülü
Üç kez Avni Dilligil "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülü
1994'te "Konken Partisi" oyunundaki Fonsla rolü ile "Olağanüstü Yorum" ödülünü aldı.
Finlandiya Dünya Kadın Kuruluşu tarafından yüz yılın en başarılı yüz kadınından biri olarak onurlandırıldı.
1995'te Kültür Bakanlığı, Tiyatro Sanatına katkılarından ötürü Onur ödülüne layık gördü.
1995 "Mevlana Kardeşlik ve Barış" ödülü verildi.
1996’da Magazin Gazetecileri Derneği tarafından Ramiz ile Jülide’deki Jülide rolü için "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü
1997'de Uluslararası İstanbul Festivali tarafından ömür boyu Tiyatro Sanatına katkısından dolayı ödülü.
1998’de Ankara Sanat Kurumu "Yılın Kadın Sanatçısı" ödülü
1998 - 2. Afife Tiyatro Ödülleri - Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü
1998 Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü,
1999 "Martı" adlı oyunda Madam Arcadina rolüyle Afife Tiyatro Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu ödülü.
2012 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2. Medya Ödülleri'nde Onur ödülünü aldı.
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