18 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yıldız Kenter'in ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Cumartesi günü akciğer rahatsızlığı nedeniyle Nişantaşı'nda özel bir hastaneye kaldırılan Kenter, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Acı haberi duyanlar hastaneye akın etti.
Müjdat Gezen, “Böyle zamanlarda konuşulacak sözcükler azdır ve klasiktir, üzgünüz diye. Mustafa Alabora ile benim hayatımdaki yeri çok farklı. Çünkü gencecik bir kızken bizim okulumuza öğretmen olarak Ankara’dan geldi. Aşağı yukarı 58 yıl oldu. 58 yıldır beraberliğimiz sürdü. Çok üzgünüm ya, konuşamıyorum. Bende çok anıları var, benim tiyatronun içinde iki salonu var, bir tanesi Yıldız Kenter Salonu, geçen sene o ben kutlama yaptık evinde. Onun 91’inci yaşını kutladık. Benim üzerimde çok emeği vardır. Türk Tiyatrosu için değil, bütün dünya için çok önemli bir sanatçıydı. Yabancı dilde oyunlar oynamış sanatçılarımız var ama Yıldız Kenter’in durumu çok farklıydı. Kilyos’taki erkek kardeşinin bulunduğu mezarlığa gömerken çok acı çekeceğiz. Ben Kilyos’ta oturuyordum, beraberdik Yıldız Hocayla. Şimdi onu oraya götürmek çok ağır geliyor” dedi.
Mustafa Alabora ise, “Ben onun tiyatrosunda 4 sene oynadım. Her insan yaşamı boyunca keşke topluma bu kadar faydalı olsa. Nasıl bir oyuncu olduğun söylemek bizim haddimiz değil, dünya çapında bir oyuncuydu. Birçok ödülü var” diye konuştu.
Hastaneye gelen isimlerden Mahsun Kırmızıgül ise, “Çok değerli bir hocayı kaybettik, hocaların hocasını kaybettik. Benim hayatımda apayrı yeri var. Eğer Beyaz Melek varsa, orada yönetmenlik yaptıysam ben ona borçluyum. Benim o filmi çekmem gerektiğini bana Yıldız Hoca söylemişti. Bunu da ilk kez söylüyorum" ifadelerini kullandı.
SON FOTOĞRAFLAR
Yıldız Kenter'in son olarak çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı.
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