Yıldız Holding’de bayrağı Ali Ülker devralıyor

29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yıldız Holding'de, üst düzey görev değişimi yapıldı. Murat Ülker, 20 yıldır sürdürdüğü Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yeğeni Ali Ülker'e devretti.
Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından Yıldız Holding’deki üst düzey görev değişikliğini Yönetim Kurulu toplantısında açıklayan Murat Ülker şu değerlendirmelerde bulundu:
“Çok şükür 60 yaşında sağlıklı ve huzurluyum. 2000 yılında Sabri Ülker Bey’den devraldığım başkanlığı, kesintisiz 20 yıl sürdürdüm. Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı güvenle Ali Ülker’e devrediyorum. Ben kendisinin başkan olduğu yönetim kurulunda üye olarak çalışacağım. Aktif iş hayatıma, holdinge bağlı şirketlerde devam edeceğim.
Bugün, 63 bin 500 kişinin çalıştığı global bir Türk şirketi haline gelen grubumuz, başkanlığımda on bir misli büyüdü ve atıştırmalık alanında dünyada üçüncü sıraya yükseldi. Artık Yıldız Holding daha sağlıklı bir mali bünyeye sahiptir. Yeni bir anayasası vardır. Global atıştırmalık ve yerel perakende iki ana iş koludur. Eminim yeni dönemde de ülkemizde ve dünyada yeni girişimlerin peşinde koşacağız.”
Murat Ülker, Yıldız Holding Yönetim Kurulu başkanlığını devrettiği yeğeni Ali Ülker ile uzun yıllardan bu yana holding şirketlerinin yönetim kurullarında birlikte çalışıyordu.
ALİ ÜLKER KİMDİR?
1969 yılında doğan Ali Ülker, İstanbul Erkek Lisesi’nde eğitim aldıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümünde eğitim aldı. IMD, INSEAD, Wharton ve Harvard’da çeşitli eğitim programlarına katıldı. De Boccard & Yorke Danışmanlık Şirketi ile Şirket İçi Kaizen Çalışması’nda (1992) ve IESC Satış Sistemini Geliştirme ve Şirket İçi Organizasyon Projesi’nde (1997) yer aldı.
İş hayatına 1985 yılında Ülker Gıda A.Ş. Kalite Kontrol Departmanı’nda Stajyer olarak başlayan Ali Ülker, 1986-1998 yılları arasında çikolata üretim tesislerinde ve Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.’de Stajyer, Satış Yöneticisi, Satış Koordinatörü, Ürün Grup Koordinatörü ve Ürün Grup Müdürü pozisyonlarında görev aldı. 1998 yılında Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.’de, 2000 yılında Perakende Grup Başkan Yardımcılığı’na getirilen Ali Ülker 2001 yılında ise Merkez Gıda Pazarlama A.Ş.’de Genel Müdürlük görevini de üstlendi. 2002 yılında Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı’na, 2005 yılında ise Ülker Grup Başkanlığı’na atandı. 2011 yılından bu yana Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Ali Ülker 29 Ocak 2020’de Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldu.
Pazarlama ve satış alanlarında güçlü bir birikim ve tecrübeye sahip olan Ülker, inovasyon konusuna özel bir ilgi duyuyor ve Grup içinde bu konuda çalışan ekipleri destekliyor. Ülker, gençlere danışmalık yapmaktan keyif alıyor. Açık hava ve doğada olmayı ve spor yapmayı seviyor. İngilizce ve Almanca bilen Ali Ülker evli ve 3 çocuk babası.
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