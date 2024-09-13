Yıldız Çağrı Atiksoy, Sıla bebek vahşetine sessiz kalmadı

Türkiye, henüz çözülemeyen Narin Güran cinayetinin sarsıcı etkisini atlamadan bu kez Sıla bebek olayıyla sarsıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, uyanmadığı için ailesi tarafından hastaneye götürülen 2 yaşındaki Sıla bebeğin beyin kanaması geçirdiği anlaşıldıktan sonra entübe edildi. Son açıklamada; Sıla bebeğin sağlık durumu stabil olduğu dile getirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, bebeğin annesi, üvey babası, 18 yaşından küçük iki komşu çocuğu ve çocuklardan birinin babası göz altına alındı.

Tekirdağ Valiliği, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; "Tekirdağ ilimiz Malkara ilçesinde gerçekleştiği iddia olunan ve sosyal medyada yer alan 'mağdur çocuğa cinsel istismar' konusuyla ilgili aile üyeleri ve komşulardan oluşan toplam 5 kişi gözaltına alınmış bunlardan birisi tutuklanmıştır. Diğer dört şüpheli ise gözaltına alınmıştır. Mağdurenin tedavisi hastanede devam etmektedir. Soruşturma Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürülmektedir."