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        Haberler Sağlık Yılda 1.3 milyon insan pasif içicilik yüzünden ölüyor | Sağlık Haberleri

        1.3 milyon insan pasif içicilik yüzünden ölüyor

        Türk Toraks Derneği'nden 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl tütün kullanımı nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 8 milyon insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekilirken; bu ölümlerin 1.3 milyonunun sigara içmeyenlerin, içenlere ait sigara dumanına maruz kalması sonucu meydana geldiği vurgulandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 15:00 Güncelleme: 08.02.2025 - 15:00
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        Yılda 1.3 milyon insan pasif içicilikten ölüyor
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        Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cantürk Taşçı, sigarayı bırakırken bu konuda uzman hekimden destek almak isteyenlerin, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden sigara bırakma polikliniğine randevu alabileceğini ya da doğrudan buraya başvurabileceğini bildirdi.

        HER YIL YAKLAŞIK 8 MİLYON KİŞİ TÜTÜN NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDİYOR

        Dernekten 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl tütün kullanımı nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 8 milyon insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

        Ayrıca bu ölümlerin 1,3 milyonunun sigara içmeyenlerin, içenlere ait sigara dumanına maruz kalması sonucu meydana geldiği vurgulandı.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşçı, sigara bırakma sürecinde profesyonel yardım alınmasının önemine işaret etti.

        "Sigara, yaşam kalitenizi elinizden alırken, bırakmak size yeniden nefes almayı, sağlıklı yaşam sürmeyi vadeder." ifadesini kullanan Taşçı, şunları kaydetti: "Sigarayı kendi kendinize bırakabileceğiniz gibi bu konuda uzman kişilerden de yardım alabilirsiniz. Sigarayı bırakırken bu konuda uzman hekimden destek almak isterseniz, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden size en yakın sigara bırakma polikliniği için randevu alabilir ya da doğrudan bu polikliniklere başvurabilirsiniz. Ülkemizde 500'e kadar sigara bırakma polikliniği olup sayısının artırılması, sigara kullananlara bırakma konusunda destek verilmesi, halk sağlığı açısından çok önemlidir. Sigara bırakma polikliniklerinde bilimsel olarak kanıtlanmış tedaviler verilmektedir."

        SİGARANIN YOL AÇTIĞI HASTALIKLAR

        Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Seyhan Us Dülger de sigaranın akciğer kanseri, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), koroner arter ve inme gibi hastalıkların başlıca sebeplerinden olduğunu vurguladı.

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        Nargile, ısıtılmış tütün, elektronik sigara ve nikotin pufflarının da tütün ürünü olduğundan bahseden Dülger, yapılan çalışmalarda elektronik sigaranın ve ısıtılmış tütün ürünlerinin, endüstrinin iddia ettiği gibi sigara bırakma yöntemi olmadığı, bilakis sigara ve diğer bağımlılıklara geçiş yöntemi olduğunu gösterdiğini kaydetti.

        Dülger, "Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü tarafından elektronik sigara kullanımına bağlı gelişen akut akciğer hasarı 'EVALI' adında hastalık tanımlanmıştır. Ne yazık ki EVALI nedeniyle yoğun bakım yatışları ve ölüm vakaları bildirilmiştir. Ülkemizde elektronik sigaraların satışının yasak olmasına karşın ne yazık ki kullanımının artması endişe vericidir" ifadelerini kullandı.

        Tütün ürünlerinin çevreye verdiği zararlara da dikkati çeken Dülger, "Her yıl tütün yetiştirmek için yaklaşık 3,5 milyon hektar alan yok olmaktadır. Büyüyen tütün üretimi, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ormansızlaşmaya yol açmaktadır. Tütün endüstrisi, yıllık 84 megaton karbondioksit eşdeğeri sera gazı katkısıyla iklim krizini körükler, kaynakları israf eder ve ekosistemlere zarar verir" bilgisini paylaştı.

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