01 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yozgat’ta emniyet ekipleri yılbaşı dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında güvenlik uygulaması yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin belli noktalarında gece boyunca yol kontrolü yaptı. Araçları durdurarak didik didik arayan ekipler araçların sorgulamasını yapıp sürücülere alkol uygulaması yaptı. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulayan ekipler, abartı egzoz kullanan bir sürücü ile aracında çakar bulunan sürücüye bin 2’şer lira cezai işlem uyguladı.
İHA'nın haberine göre sürücüler, yılbaşında ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamayı yerinde bulduğunu belirterek can ve mal güvenliği açısından yol kontrolünün önemli olduğunu söylediler. Yozgat Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri İbrahim Erdoğan yaptığı açıklamada “Bizler yılbaşı gecesine istinaden bugün burada ekiplerimizle birlikte Yozgat ilimizin huzur ve güvenliği için araçların sorgulaması için buradayız. Ekiplerimiz tarafından alkol uygulaması yapıyoruz. Tüm ilimizde vatandaşlarımızın daha iyi yılbaşı gecesi geçirmesi için tüm ekiplerimizle birlikte beraber bu uygulamaya başladık ve uygulamalarımız gece yarısına kadar devam edecek” dedi.
Öte yandan ise Yozgat Valisi Kadir Çakır, Muslubelen kontrol noktasına gelerek vatandaşların yeni yılını kutladı. Yol kontrolü için durdurulan araç sürücüleri ile sohbet eden Vali Çakır, sürücülerden araçları dikkatli kullanmalarını istedi. Yozgat Valisi Çakır burada gazetecilere yaptığı açıklamada “Yozgat geçiş güzergahı üzerinde. Memleketimizin her tarafı bizim için önemli. Bu geçiş hattında da güvenliği en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Gerek yılbaşı gecesi açısından gerekse önümüzdeki yılda bütün vatandaşlarımızın huzurlu güvenli bir ortamında yaşamlarını idame ettirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.
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