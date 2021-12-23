31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşında okullar tatil mi? soruları, başta çalışanlar ve öğrenciler olmak üzere pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Miladi takvime göre her 31 Aralık yılın son günü ve her 1 Ocak yılbaşı. Bu yüzden 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gecede yeni yıl, tüm dünyada coşkuyla kutlanıyor. Peki 31 Aralık hangi güne denk geliyor? İşte yılbaşına dair tüm detaylar...

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

Yılbaşının (31 Aralık) Cuma gününe denk gelmesi tatil sorularını da akıllara getirdi fakat Türkiye'de resmi tatil 1 Ocak 2022 Cumartesi tarihinde uygulanacak. Çalışan vatandaşlar haftasonu ile birlikte 3 gün tatil yapabilecek.

Fakat 31 Aralık resmi tatil değildir.

31 ARALIK'TA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

31 Aralık resmi tatil olmadığı için okullar tam gün eğitimine devam edecek.