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        Haberler Sağlık Yılbaşı sonrasında vücudu rahatlatacak tarifler | Sağlık Haberleri

        Yılbaşı sonrasında vücudu rahatlatacak tarifler

        Yeni yıl akşamı yenilen yemekler, tatlılar ve atıştırmalıklar sofraları süslese de ertesi gün şişkinlik, ödem gibi sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Harika Özkaya Yurttatur, "Keyifli geçen geceden sonra halsizlik ve enerji düşüklüğü gibi problemler yaşanması kaçınılmazdır" diyerek vücudu rahatlatacak tarifler verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 14:13 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:17
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        Yılbaşı sonrasında vücudu rahatlatacak tarifler
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        Yılbaşı sonrası alınabilecek basit ve etkili önlemlerle yeni yılın ilk gününe daha rahat ve sağlıklı başlamak mümkün olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Harika Özkaya Yurttadur, vücudumuzdan toksinlerin arındıracak, şişkinliğini azaltacak ve sindirimi rahatlatacak önerilerde bulundu.

        GÜNE BOL SU İLE BAŞLAYIN

        Her zaman vücudun vazgeçilmesi olan suyun özellikle bugün daha da önem taşıdığını anlatan Dyt. Yurttatur, “Sabah uyandığınızda vücudunuzun en çok ihtiyaç duyduğu şey su olacaktır. Yılbaşı akşamında hem fazla tuz hem de alkol nedeniyle susuz kalmış olabilir. Bu nedenle günü 1-2 bardak ılık limonlu su içerek başlayın ve gün boyu da en az 2,5 litre su tüketmeye çalışın. İçine atacağınız nane, tarçın, limon daha kolay su tüketmenize yardımcı olabilir. Böylelikle hem sindiriminiz rahatlar hem de ödemenizi daha kolay azaltabilirsiniz” dedi.

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        HAFİF VE DENGELİ BİR KAHVALTI YAPIN

        Ertesi gün kahvaltı yaparken de mideyi dinlendiren hafif bir kahvaltı yapılması gerektiğinin anlatan Dyt. Yurttatur şunları önerdi: “Haşlanmış yumurta ve bol yeşillikli bir salatayla bir dilim tam buğday ekmeği iyi bir seçenek olabilir. Bunun yanında, meyve ve çiğ badem ya da cevizle süslenmiş yulaf lapası da tercih edilebilir. Bağırsak sağlığını için de yoğurt ve kefir de kahvaltıya eklenebilir.”

        ÖĞÜN İÇERİKLERİNİZ HAFİF OLSUN

        Gün içinde de yapılacak öğün içeriklerinin hafif olmasının da yarar sağlayacağını söyleyen Dyt. Yurttadur, “Bir önceki akşam enerji, tuz ve karbonhidrat içeriği yüksek besinler tükettiyseniz gün içinde az tuzlu ve daha hafif besinlerle öğünlerinizi tamamlayın. Kendinizi aç bırakmadan dengeli ve yeterli öğünlerle beslenin. Sindirimi desteklemek adına iyi pişmiş sebzeler, bol yeşillikli salata ek olarak az yağlı proteinlerden yumurta ve balık ana öğünlere dahil edilebilir. Ara öğünlerde yoğurt, yulaf, taze meyveler ve çiğ kuruyemişler tercih edebilirsiniz” diye konuştu.

        TUZ TÜKETİMİNİ KISITLAYIN, ŞEKERDEN UZAK DURUN

        Yılbaşı gecesi tüketilen fazla tuzlu yiyecekler ertesi gün yaşanacak ödenimin en önemli nedenlerinden biri olduğunu hatırlatan Dyt. Yurttadur, “Bunu önlemek için ertesi gün, yemeklere fazla tuz eklemekten kaçınılmalı. Tuzlu ürünler tüketilmemeli. Ayrıca, şekerli tatlı ya da ürünlerden bugün uzak durmakta fayda var. Tatlı ihtiyacını gidermek için bir iki hurma ya da kayısı gibi meyveler tercih edilebilir” dedi.

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        BİTKİ ÇAYLARINDAN DESTEK ALIN

        Dyt. Yurttadur, “Hem ödem atmada hem de sindirimi rahatlatmada bitki çayları fayda sağlayabiliyor. Ödem atmaya yardımcı rezene, zencefil, yeşil çay ve ıhlamur gibi bitki çayları sindiriminizi destekler ve şişkinliğinizi azaltır. Yine nane çayı ile midenizi rahatlatabilir, tarçınlı karanfilli çay ile hem kan şekerinizi dengeleyebilir hem de tatlı krizlerinin önüne geçebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

        HAREKET EDEREK METABOLİZMANIZI CANLANDIRIN

        Her ne kadar yılbaşı sonrasında egzersiz yapmak düşüncesi birçok kişi için zor görünse de hafif bile olsa yapılacak her türlü hareketin fayda sağlayacağını belirten Dyt. Yurttadur, “Özellikle mümkünse sabah saatlerinde yapılacak hızlı yürüyüşler kan dolaşımınızı hızlandıracaktır. Bu da toksinlerinizin atılmasına fayda sağlar. Bunun yanında evde de yoga, pilates gibi egzersizlerle hem metabolizmanız canlanacak hem de sindiriminiz rahatlayacaktır.”

        KENDİNİZİ SUÇLAMAYIN

        “Bu keyifli gece sonrasında yapılacak en önemli şeylerden birinin de yiyip içtiklerinizden dolayı kendinizi suçlamamaktır” diyen Yurttatur, “Bir gece keyifle yemek yemeniz, sağlıklı alışkanlıklarınızı tamamen kaybettiğiniz anlamına gelmez. Unutmayın her zaman için sağlıklı ve dengeli beslenmeye devam etmek sizin elinizde” diye konuştu.

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        ÖDEM ATMANIZA YARDIMCI OLACAK TARİFLER

        Tarif

        1 su bardağı demlenmiş soğutulmuş yeşil çay

        1 adet yeşil elma

        3-4 yaprak taze nane

        ½ limon suyu

        Tüm malzemeleri karıştırıcıdan geçirip gün içinde ve ara öğün olarak1 su bardağı kadar tüketebilirsiniz.

        Tarif

        1 adet salatalık

        1 avuç maydanoz

        1 adet yeşil elma

        ½ bardak sade kefir

        Tüm malzemeleri karıştırıcıdan geçirip gün içinde ve ara öğün olarak1 su bardağı kadar tüketebilirsiniz.

        Tarif

        1 ince dilim ananas

        ½ muz

        1 su bardağı badem sütü

        3-4 yaprak taze nane

        ½ limon suyu

        Tüm malzemeleri karıştırıcıdan geçirip gün içinde ve ara öğün olarak 1 su bardağı kadar tüketebilirsiniz.

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