Yılbaşı sofrasında yediklerinize dikkat!

Roka Salatası
2 demet roka
4 adet kırmızıbiber
1 su bardağı ayıklanmış nar taneleri
6 yemek kaşığı lor peyniri
6 yemek kaşığı haşlanmış kinoa veya karabuğday
1 yemek kaşığı limon suyu
2 yemek kaşığı zeytinyağ
1 yemek kaşığı sirke
10 adet ceviz (toz haline getirelim)
Tarifi: Kinoalarımızı bol suda yıkayın ve süzün. 1 su bardağı kinoayı 1,5 bardak su ile suyunu çekene kadar haşlayın 5-10 dakika demlendirin. Güzelce yıkadığınız rokayı ve kırmızıbiberleri doğrayın. Yeşilliklerimiz üzerine kırmızıbiber, lor peyniri, nar taneleri ve ceviz parçalarını ilave ettikten sonra zeytinyağı, limon suyu, sirke ile hazırlayacağımız salata sosunu ilave edelim.