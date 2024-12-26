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        Haberler Sağlık Yılbaşı sofrasında sağlığınızdan olmayın! - Haberler | Sağlık Haberleri

        Yılbaşı sofrasında sağlığınızdan olmayın!

        Yılbaşı, sevdiklerimizle beraber keyifli sofralarda buluştuğumuz özel bir gün. Ancak bu kutlamalar sırasında aşırı yemek ve sağlıksız seçimler yapmak, yeni yılın ilk gününü; mide problemleri, kan şekeri dengesizlikleri ve enerjisizlik gibi sorunlarla karşılamamıza neden olabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Oğuz, özellikle yüksek kalorili yiyecekleri ve şekerli içecekleri fazla tüketmekten mutlaka kaçınılması gerektiğine dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 11:14 Güncelleme: 26.12.2024 - 11:14
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        Yılbaşı sofrasında sağlığınızdan olmayın!
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        Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Oğuz, yüksek kalorili beslenmenin hem sindirim sistemini zorlayacağını hem de uzun vadede kilo kontrolünü olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti.

        Oğuz, "Yılbaşı sofrasında, sağlıklı ve hafif alternatiflerle dengeyi sağlamak ise yeni yılı karşılama enerjimizi artırır. Dikkat etmemiz gereken en önemli konu, porsiyon kontrolü yapmak ve sağlıklı alternatiflere yönelmektir" diyerek, yılbaşı sofrasında dikkat edilmesi gereken 8 önemli kuralı anlattı.

        AZ VE ÖZ ATIŞTIRMALIKLAR SEÇİN

        Patates cipsi ve kremalı soslar gibi yüksek kalorili ve yağ oranı yüksek atıştırmalıklar yerine; havuç, salatalık ve kırmızıbiber gibi sebze çubuklarıyla birlikte, yoğurtlu dip soslarını tercih edin. Bu seçenekler hem düşük kalorili hem de vitamin ve lif açısından zengin oldukları için sindirimi kolaylaştırır. Ayrıca hafif atıştırmalıklar sayesinde midenizi fazla doldurmadan ana yemeğe sağlıklı bir başlangıç yapabilirsiniz.

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        YENİ YIL MEZELERİNİZİ KENDİNİZ HAZIRLAYIN

        Hazır meze almak yerine, sağlıklı ve yaratıcı tariflerle mezelerinizi kendiniz hazırlayın. Örneğin, yoğurtlu pancar salatası, avokadolu humus veya közlenmiş sebze püreleri gibi seçenekleri tercih edebilirsiniz. Düşük kalorili, besleyici ve lezzetli olan bu mezeler sofranızı renklendirecektir.

        SALATANIZ RENKLİ VE ÇEŞİTLİ OLSUN

        Yılbaşı sofranızda mutlaka bol sebze içeren bir salata bulundurun. Marul, roka, havuç, pancar ve nar gibi malzemelerden oluşan renkli bir salata sofranıza görsellik katar ve lif içeriği sayesinde uzun süre tokluk sağlar. Ayrıca salatanın mideye dolgunluk hissi vermesi, diğer yemeklerden daha az tüketmenize yardımcı olur ve kalori kontrolünü destekler.

        KIZARTMA YERİNE FIRINDA VEYA IZGARA YÖNTEMİNİ TERCİH EDİN

        Kızartılmış yemekler yüksek yağ içerikleri nedeniyle sindirimi zorlaştırmalarının yanı sıra midenizi de rahatsız edebilir. Bunun yerine, fırında veya ızgarada pişirilmiş hindi, balık veya sebzeleri tercih edebilirsiniz. Bu yöntemler yiyeceklerin doğal lezzetini korurken, ekstra kalori alımını engeller ve daha hafif bir yemek deneyimi sunarlar.

        ŞEKERLİ VE AĞIR TATLILARDAN KAÇININ

        Yılbaşı tatlılarında şerbetli ve ağır tatlılar yerine, sütlü tatlılar veya meyve bazlı hafif alternatifler tercih edin. Örneğin, süt ile hazırlanmış bir muhallebi veya taze meyvelerle süslenmiş chia pudingi iyi bir seçenek olabilir.

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        Oğuz, "Bu tür tatlılar, hem tatlı isteğinizi karşılar hem de midenizi rahatsız etmeden yemeğinizi hafif bir şekilde sonlandırmanıza yardımcı olur" dedi.

        PORSİYON KONTROLÜNE DİKKAT EDİN

        Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Oğuz, yılbaşı gecesi farklı yemeklerden tatmak isterseniz porsiyonlarınızı küçük tutmaya özen göstermeniz gerektiğini belirterek, "Her yemekten bir miktar almak, hem çeşitliliği deneyimlemenizi sağlar hem de midenizi fazla doldurmaz. Porsiyon kontrolü, özellikle mide rahatsızlıklarını ve gereksiz kalori alımını önlemenin en etkili yollarından biridir" diye konuştu.

        YAVAŞ YEMEYE ÖZEN GÖSTERİN

        Yılbaşı sofrasında yemekleri hızlıca tüketmek yerine keyifle ve yavaşça yiyin. Bu, daha az yemenizi ve sofranın tadını daha uzun süre çıkarmanızı sağlar. Yavaş yemek, aynı zamanda sindirimi kolaylaştırarak mide problemlerini önler. Sohbete ve yemeğe eşit zaman ayırmak dengeyi sağlar ve enerjinizi gece boyunca yüksek tutar.

        HİNDİ KÖFTESİ: LEZZETLİ VE VİTAMİN DEPOSU

        Yılbaşı sofralarında hindi, zengin vitamin içeriğiyle öne çıkıyor. Hindinin kokusundan hoşlanmayanlar için en iyi alternatif, hindi köftesidir.

        Oğuz, hindinin özellikle B grubu vitaminler (B6 ve B12) açısından zengin olduğuna işaret ederek, "B6 vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirirken enerji üretimini artırır; B12 vitamini ise sinir sistemi sağlığında önemli bir rol oynar. Hindi köftesi, hem bu vitaminlerden faydalanmanızı sağlar hem de kokusuz, lezzetli bir alternatif sunar. Böylece sofranızda sağlıklı ve pratik bir seçenek oluşturmuş olursunuz" dedi.

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