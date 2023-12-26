Yılbaşı sofranıza çok yakışacak! Leziz iç pilav tarifi!
Yılbaşı zamanı akla ilk gelen tariflerden biri olan iç pilav, sofralarınıza renk katacak. Tane tane pilavın içinde gizlenmiş lezzetlerle dolu bu tarif, yılbaşı coşkusunu masanıza taşıyacak. İster ana yemek yanında, ister özel bir ikramlık olarak değerlendirin. İşte iç pilav tarifi...
Giriş: 26.12.2023 - 15:11 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:11
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Yılbaşının en özel lezzetlerinden biri olan iç pilav, sofralarınıza çok yakışacak. İçindeki zengin malzemeler ve leziz tadıyla bu tarif, özellikle hindi yanında sıkça tercih ediliyor. Geleneksel lezzetleri modern dokunuşlarla birleştiren bu tarifin detaylarını sizler için derledik.
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İÇ PİLAV MALZEMELERİ
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İÇ PİLAV NASIL YAPILIR?
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Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları