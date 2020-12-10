2021 Yılbaşı için geri sayım başladı. 2020'yi geride bırakıp 2021 yılına "Merhaba" diyeceğiz. Merak edilen konuların arasında yılbaşının hangi güne denk geldiği. Peki Yılbaşı resmi tatil mi? Hangi güne denk geliyor? 31 Aralık tatil mi? İşte yeniyıl tatiline dair detaylar...

YILBAŞI RESMİ TATİL Mİ? 31 ARALIK TATİL Mİ?

Bu sene 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. 1 Ocak Cuma günü resmi olarak tatil. Ancak 31 Aralık tatil değil. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2020 Cuma gününden ibaret olacak.