Four Seasons Hotels İstanbul

Four Seasons Hotel Bosphorus’un Bosphorus Balo Salonu’nda “Kuzey Işıkları” temalı yılbaşı galası, DJ performansları, canlı müzik ve dans gösterileriyle unutulmaz bir gece vadediyor. “The Great Gatsby” teması ile otelin imza restoranı olan AQUA Restoran’da düzenlenecek yemek ise zarafet dolu bir atmosferde nostaljik bir kutlama sunuyor. Terasta hareketli melodiler eşliğinde gerçekleşecek ‘Geri Sayım Partisi’ ve romantik ışıklandırılmış iglolar ise yılbaşı gecesine ışıltı ve romantizm katıyor. Ayrıca, 13-28 Aralık tarihleri arasında Yasemin Salonu’ndaki “Festive Pop-up Mağazası”, özel yılbaşı kutuları ve çocuklar için eğlenceli atölyelerle yeni yıl alışverişine keyif katıyor.