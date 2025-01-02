Yılbaşı öncesi ve gecesinde İstanbul

Şehirlerin şehri olarak nitelendirilen İstanbul'dan yılbaşı öncesi ve yılbaşı gecesi manzaraları ilgi odağı oldu.

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İstanbul'a gelen bir turist İstanbul'un yılbaşı öncesi ve yılbaşı için süslendiği görüntüleri karşılaştırınca ortaya gözalıcı bir manzara çıktı.

Sosyal medyada ilgi çeken paylaşımda Ortaköy Camii, Beyoğlu İstiklal Caddesi, Galata Kulesi, kentin öne çıkan AVM'leri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, St. Anuan Katolik Kilisesi adeta geçit töreni yaptı.