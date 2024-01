Seninle geçirdiğim her an, bir öncekini özlüyor ve bir sonrakini sabırsızlıkla bekliyorum. Yeni yılda da birlikte olmak, hayallerimizi birlikte gerçekleştirmek istiyorum. Seninle geçirdiğim her yıl, bir öncekini daha da özel kılıyor. Mutlu yıllar aşkım!

Hayatının aşkıyla birlikteyken zaman uçup gider. Birlikte geçireceğiniz bir yıl daha ve sonsuza kadar birlikte olmak dileğiyle!

2024, beraber daha fazla anı biriktireceğimiz yeni bir yıl olacak. Şimdiden daha fazlası için heyecanlıyım. İyi ki hayatımdasın sevgilim, seni seviyorum. Mutlu yıllar.

birlikte geçirdiğimiz yılların, yeni yılda da devam etmesi dileğiyle. Seninle her geçen gün daha çok büyüyor, birlikte yaşadığımız mutlulukları çoğaltıyoruz. Yeni yılın bize sağlık, huzur ve daha nice güzellikler getirmesi dileğiyle. Mutlu yıllar sevgilim!