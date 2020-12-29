Yılbaşını daha sakin bir şekilde, evinde, arkadaşlarınızla, ailenizle geçirmek isterseniz bu yılbaşı tarifleri size! Yeni yılı karşılayacağınız bu özel gecede misafirlerinizi özenle ağırlamanız için yılbaşı menüsü tariflerini bir araya getirdik. Yılbaşında sofranızı renklendirmek için yapılan yemeklerin ve tatlıların malzemeleri ve tarifleri haberimizde...

YILBAŞININ VAZGEÇİLMEZİ: HİNDİ

Yılbaşı hindisi, birçok kişi tarafından geleneksel hale getirilen bir yiyecektir. Yılbaşına 2 hafta kala hindi pazarları kurulur, en leziz ve organik hindiler satışa çıkar ve talep de oldukça fazla olur. İşte yılbaşı hindisi tarifi ve malzemeleri;

YILBAŞI HİNDİSİ İÇİN MALZEMELER

1 adet hindi

4-5 yaprak taze adaçayı, kekik ve maydanoz

4-5 dal biberiye

1 baş sarımsak

5 adet havuç

1 buçuk kilo patates

2 adet kuru soğan

1-2 dal kereviz yaprağı

1 adet limon

3 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Salamura için malzemeler

1 litre su

1 yemek kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı köri

1 yemek kaşığı hardal tohumu

4 adet defne yaprağı

3 diş sarımsak

1 adet kuru soğan

YILBAŞI HİNDİSİ NASIL YAPILIR?

Salamura için, geniş ve derin bir tencereye hindi alınır. Üzerine, toz şeker, tuz, köri, hardal tohumu, defne yaprağı, sarımsak, büyük parçalara ayrılmış kuru soğan, kekik, kereviz yaprağı eklenir. Hindinin üzeri örtülene kadar su ilave edilir ve bu şekilde 24 saat bekletilir. (Yukarıda verdiğimiz salamura ölçüleri 1 litre su için geçerli. Siz hindinizin üzeri su ile örtülene kadar suyu koyun ve o suyun litresi üzerinden koyacağınız malzemeleri arttırın)

Yemeği hazırlamak için biberiye, kekik, adaçayı ince ince doğranır. Üzerine dövülmüş sarımsak, tereyağı , tuz eklenerek karıştırılır. Karışım hindinin eti ile derisi arasına iyice yedirerek sürülür. Hindinin içi, adaçayı, kekik, maydanoz, kereviz sapları ile doldurulur. Açık olan uç kısmına 1 bütün limon konulur. Hindinin ayakları iple bağlanır. Kanatları da fırında pişerken yanmasın diye içe doğru kapatılır. Ve hindi bu şekilde fırın tepsisine konulur. Tepsinin boş kalan yanlarına iri parçalara bölünmüş havuç, patates ve soğanlar alınır. Üstüne zeytinyağı sürülmüş hindi biraz sıcak su eklendikten sonra 200 dereceye ayarlanmış fırına verilir. 1,5 saat kadar pişirdikten sonra üzerine hardal ve ballı karışım sürülen hindi, iyice piştiğinden emin olunduktan sonra fırından alınır. Hindinin suyu tepsiden alınıp ayrı bir tencereye koyulur. Ocağa alınıp kaynamaya bırakılır. Bir taşım kaynatıldıktan sonra tereyağı ilave edilir. Sunum tabağına alınan hindi, kenarları sebzelerle süslenip tereyağlı suyu eklendikten sonra sıcak servis edilir.

KESTANELİ YILBAŞI PİLAVI

Hindinin veya ana yemeğinizin yanına ekleyeceğiniz leziz yılbaşı pilavı ile de sofralarınıza renk katabilirsiniz. Hazırlanması oldukça kolay olan yılbaşı pilavını güzel bir sunumla servis edebilirsiniz. İşte yılbaşı pilavı malzemeleri ve tarifi...

KESTANELİ YILBAŞI PİLAVI MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

200 gram kestane

2 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı kuş üzümü (ılık suda bekletilmiş)

3,5 su bardağı tavuk suyu ve su karışımı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber

1 soğan

KESTANELİ YILBAŞI PİLAVI NASIL YAPILIR?

Ilık suda beklettiğiniz pirinçlerin sularını iyice süzün. Kestanelerin kabuklarına minik çizikler atın ve kaynar suyun içerisinde yumuşayana kadar 10-15 dakika kadar haşlayın. Çıkarıp henüz sıcakken kabuklarından ayıklayın ve büyük parçalar halinde doğrayın. Derin bir tencerenin içerisine tereyağı ve sıvı yağı alın. İçerisine minik minik doğranmış soğanları ekleyin.

Ardından pirinçleri ilave edin ve saydamlaşana kadar kavurun. Üzerine tavuk suyu ve su karışımını, ayıklanmış kestaneleri, kuş üzümlerini, tuz ve baharatları ilave ederek güzelce karıştırın. Kapağını kapatıp pişmeye bırakın. Piştikten sonra ocaktan alın ve demlenmeye bırakın. Kestaneli yılbaşı pilavınız hazır! Afiyet olsun.

YILBAŞI İÇİN FALAFEL

Leziz görüntüsü ile sofranızda bulunması gereken yiyeceklerden olan Falafel, misafirlerinize yapacağınız güzel bir sunumla geceye renk katmanızı sağlayabilir. Kolay bulunan malzemeleri ve hazırlanış kolaylığı ile hanımların tercihleri arasında olabilir. İşte Falafel malzemeleri, tarifi ve hazırlanışı...

FALAFEL İÇİN MALZEMELER

3 su bardağı nohut

1 tutam maydanoz

1 tutam taze nane

1-2 dal taze soğan

1 adet kırmızı biber

3 diş sarımsak

1 adet limon

1 yemek kaşığı kişniş tohumu

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

SOSU İÇİN MALZEMELER

1 adet kırmızı biber

1 çay kaşığı taze zencefil rendesi

1-2 dal maydanoz

1 diş sarımsak

2 dal taze soğan

1 adet limon

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı bal

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay bardağı sirke

Yarım çay bardağı zeytinyağı

FALAFEL NASIL YAPILIR?

Geniş bir kaba haşlanmış nohutlar alınır ezilerek püre haline getirilir. Üstüne, ince doğranmış yeşil soğan, maydanoz, nane, kırmızı biber, limon kabuğu rendesi, kimyon, karabiber, tuz , dövülmüş kişniş, limon suyu eklenerek yoğrulur. Küçük yuvarlak parçalar koparılıp minik tekerlekler oluşturulur. Buzdolabında en az yarım saat beklemeye alınır.

Sosu için, kırmızı biber, maydanoz, taze soğanlar ince ince doğranır. Üstüne, dövülmüş sarımsak, rendelenmiş zencefil, nar ekşisi, bal, toz şeker, sirke ve zeytinyağı ilave edilip karıştırılır. Dolapta hafif renk değiştirerek kurumuş falafeller sıvıyağda kızartılır. Sunum tabağına alınan falafel, sosu ile birlikte servis edilir.

YILBAŞI GECESİNE ÖZEL: EV CİPSİ

Lavaş ekmeğinden basit malzemelerde kısa sürede yapılan ve lezzetiyle tadını damağınızda bırakacak olan ev cipsi ile misafirlerinize atıştırmalık olarak sunabilirsiniz. İşte kuruyemişin alternatifi olarak servis edilen ev cipsi malzemeleri ve tarifi...

EV CİPSİ MALZEMELER

8 adet lavaş ekmeği

Yarım çay bardağı parmesan peyniri

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı nane

Yarım çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

Lavaş ekmekleri, ara katları yağlanarak üst üste dizilir. Ayrı bir kapta, pul biber, karabiber, nane ve tuz karıştırılır. Her lavaşın üzerine bu baharat karışımından serpilir. Üst üste dizili lavaşlar bıçakla 8 adet üçgen parçaya ayrılır ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizilir. Lavaşlar üstüne parmesan peyniri rendeledikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirilir.

YILBAŞI KEKİ MALZEMELER

3.5 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

3 adet yumurta

Yarım çay bardağı pekmez

1 su bardağından biraz fazla şeker

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı kuru üzüm

1 su bardağı sıvıyağ

100 gram eritilmiş tereyağı

5-6 adet doğranmış kuru kayısı

1 çay kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 paket ufalanmış bitter çikolata

ÜZERİNDEKİ SOSU İÇİN

5 yemek kaşığı pudra şekeri

1 yemek kaşığı limon suyu

1 paket vanilya

YILBAŞI KEKİ NASIL YAPILIR?

Derin bir kabın içerisine tereyağı ve toz şekeri alıp iyice çırpın. Ardından yumurtaları teker teker ekleyerek çırpma işlemine devam edin. Ardından sıvı yağ, sütü de ekleyerek güzelce çırpın. Bu karışıma kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin. Ardından azar azar unu ilave ederek güzelce karıştırın.

Daha sonra tüm baharatları ve kakaoyu ekleyin. Son olarak kuru üzümü ve küp küp doğranmış diğer meyveleri ve parça çikolatayı ekleyerek spatula yardımıyla karıştırın.

Karışımı kek kalıbına dökerek 180 derecede ısıtılmış fırında ortalama 30-35 dakika kadar içi güzelce pişene kadar pişirin. Sos malzemelerini güzelce çırpın. Keki oda sıcaklığında soğutun. Son aşamada sos malzemelerini kekin üzerinde gezdirin. Yılbaşı kekiniz hazır! Afiyet olsun...