YILBAŞINDA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in açıklamalarına göre; yılbaşı gecesi hava pek de kış mevsiminden bir güne benzemiyor, daha çok Nisan ayı sıcaklıklarıyla gireceğimiz bir yeni yıl olacak.

İstanbul’da parçalı bulutlu ve açık gökyüzünde 8-10°C arası sıcaklıklar, Başkent'te yine kuru havada 5°C gibi hissedilen sıcaklık, İzmir’de sakin bir havada 12°C sıcaklıkta yeni yıla giriyoruz. Doğu bölgelerde de sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 5°C üstünde seyredecek.