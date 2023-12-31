Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz? Kahvaltı, öğle ve akşam yemeğinde ideal nedir?

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Yeni yıla girmemize sayılı saatler kala yılbaşı sofralarının nasıl olacağı planları da yapıldı. İhtişamlı sofralar her ne kadar gözleri doyursa da sağlığa pek iyi gelmiyor. Gerek yılbaşı gecesi gerekse yılın ilk gününü rahat bir şekilde geçirmek için dikkat edebileceğimiz bazı noktalar var. Yılbaşı sofrasında doya doya yemek yemenin hayali kurulduğundan bazen kahvaltı ve öğle yemekleri es geçilebiliyor. Ancak Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, bu yaklaşımın doğru olmadığını belirterek, 31 Aralık günü en doğru şekilde nasıl beslenileceğini Habertürk'e anlattı.

"GÜNE İYİ BİR KAHVALTIYLA BAŞLANMALI"

Kahvaltıyı es geçmek mi yoksa hafif bir kahvaltı mı? Günün ilk öğünü için ne öneriyorsunuz?

Arkamızda bıraktığımız bir yıla daha veda ederken, yeni yıla umutlu ve iyi hislerle 'merhaba' demek istiyoruz. Yılbaşı akşamlarında sevdiklerimizle olduğumuz kalabalık sofralar ise birçoğumuzun vazgeçilmezi. Bugünü yılda bir kez yaşadığınızı, o sofraları farklı sebeplerle kursanız da yeni yıl heyecanıyla yalnızca bir kez kuracağınızı kendinize hatırlatarak öncelikle beslenme konusunda stres olmadan günü önceden planlayın.

Elbette keyifle beslenmek, eğlenmek istiyoruz ancak bu süreçte sadece bir gün bir gece diye vücudumuzu da yormadan ilerlemek daha iyi olacaktır.

Akşam fazla yiyeceğiniz endişesiyle gün içinde kendinizi aç bırakmamak, güne iyi bir kahvaltıyla başlamak oldukça önemli. Yumurta, az tuzlu peynirler, tuz alımını artırmamak için zeytin yerine ceviz ya da avokado tercih ettiğiniz, bol yeşillikli ve yulaf, tam tahıllı ekmek gibi kompleks karbonhidratları içeren dengeli bir kahvaltı yapmalısınız. Bu hem gün içerisindeki kan şekeri dengenizi hem de açlık tokluk kontrolünüzün daha iyi olmasını sağlayacaktır.

Uzak durmanız ve sofrada bulundurmamanız gereken yiyecekler ise, kızartmalar, açma, poğaça gibi yüksek yağlı pastane ürünleri, pişi, börek, çikolata, reçel gibi tatlılar.

ÖĞLE YEMEĞİNDE HAFİF YİYECEKLER TERCİH EDİLMELİ

Peki ya öğle yemeği? Akşam ağır yiyecekler tüketileceğinden kalorisi daha düşük olan sebze yemekleri ya da salataya mı yönelmeliyiz?

Günün ikinci öğünü için daha hafif alternatiflerin olduğu bir menü tercih edilebilir. Öğle öğünü gün içinde ve akşam yemeği öncesi yoğun açlık hissinin oluşmaması için atlanmamalıdır. Genellikle yılbaşı akşamları et, hindi, tavuk gibi et gruplarından biri veya ikisi tüketildiğinden öğle yemeği için çorba, az yağlı sebze yemeği ile birlikte yoğurt veya kefir tercih edebilirsiniz. Kahvaltıyı çok geç yaptıysanız ve ana yemek tüketmek istemiyorsanız yine besleyici bir ara öğün ile akşam yemeği öncesi açlığınızı kontrol edebilirsiniz. Kuruyemiş, kefir ve 1 küçük boy elma iyi bir seçenek olacaktır.

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İŞTE MASANIN BAŞ KÖŞESİNDE OLMASI GEREKENLER...

Yılbaşı akşamında neyi, nasıl tüketmeliyiz?

Yılbaşı menülerinde ilk dikkat edilmesi gereken noktalardan biri tercih edilen pişirme yöntemleridir. Fırında, ızgara, haşlama gibi bir pişirme yöntemi seçilmeli. Kızartma gibi yiyeceğin yağ oranını artıran, yapısını bozan pişirme tekniğinden uzak durulmalı.

Menüde yer verebileceğiniz yağ oranı düşük, protein oranı daha yüksek olan hindi iyi bir seçenektir. Fırında, güveç ya da tandır şeklinde farklı alternatifler oluşturarak hazırlayabilirsiniz.

Ana yemeğin yanında bulgur, kurubaklagil gibi bir kompleks karbonhidrat seçeneği ekleyebilirsiniz. Hem lif alımını artırarak doygunluğu sağlamak hem de vitamin mineral alımını desteklemesi açısından çeşitli ve renkli salatalara yer verebilirsiniz.

Nar ve portakal gibi kış meyvelerini salatalarınıza ekleyerek daha renkli ve besleyici bir hale getirebilirsiniz.

Kızartma yapmadan tavada veya fırında pişirdiğiniz sebzelerle yoğurtlu mezeler ve zeytinyağlılar masanızın baş köşesinde olsun.

Tatlı olarak, kabak tatlısı, ayva tatlısı ya da meyve salatası iyi bir seçenek olacaktır.

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"ATIŞTIRMAYI EN GEÇ 10'DA BİTİRMEYE ÇALIŞIN"

Atıştırma faslını saat kaçta bitirmeliyiz?

Öncelikle atıştırmalıklar iyi planlanmalı ve market alışverişi öncesi mutlaka liste yapılmalı. Planlı bir şekilde satın aldığınızda kontrolsüz ve fazla atıştırmalık tüketimini de kısmen azaltmış olacaksınız.

Listenizde çiğ kuruyemişler, kuru meyveler, nohut cipsi gibi sağlıklı alternatifler yer alabilir.

Çoğunlukla uzun süren akşam yemeğinden sonra atıştırmalık kısmını 9 daha ideal bir saat olsa da en geç 10 gibi bitirmeye çalışın.

Yılın ilk gününe daha iyi uyanmanın da yılbaşı planlarınıza dahil olduğunu düşünürsek bu hem mide sağlığını korumak hem de daha kaliteli bir uyku için önemlidir.

"ET GRUBUNA BİR GÜN ARA VEREBİLİRSİNİZ"

Peki ya yılın ilk günü için nasıl bir kahvaltı öneriyorsunuz?

Akşam yemeği ve sonrası planladığınız gibi gitmemiş ve düşündüğünüzden fazla yemiş olsanız da ertesi gün kısıtlı bir kahvaltı yapmamalısınız.

Yılbaşı günü önerdiğimiz gibi her besin grubunu içeren ve sağlıklı alternatiflere yer verdiğiniz bir kahvaltı yapmanız gün içinde daha iyi hissetmenize yardımcı olur.

Gün boyu kısıtlı değil ancak daha hafif ve dengeli öğünler tüketebilirsiniz. Ana öğünlerde et grubuna bir gün ara verip sebze yemeği, kurubaklagiller, salata ve yoğurt seçenekleriyle öğünlerinizi planlayabilirsiniz.

Gün boyu özellikle su tüketimine dikkat etmek ve yeterli su tüketmek iyi olacaktır.

Tansiyon probleminiz yoksa gün içinde 2 kupa yeşil çay içebilirsiniz.

MİDE RAHATSIZLIKLARI İÇİN TARÇIN, REZENE VE ZENCEFİL

Aşırı yemek ne tür sağlık sorunlarına neden olabilir?

Aşırı ve geç saatlere kadar yemek yemek, dengeli olmayan yiyecek seçimleri gibi durumlar sonrası mide şişkinliği, midede yanma şikayeti, mide içeriğinin ağza gelmesi gibi reflü benzeri semptomlara neden olabilir. Tarçın, rezene ve zencefil çayı sindirim sisteminin rahatlamasına yardımcı olur.

Mide asidi, gaz ve şişkinliğin giderilmesinde etkili olan taze fesleğen salata veya çorbalara eklenebilir ya da 5-6 adet fesleğen yaprağı kaynatılarak çay formunda içilebilir.

Son olarak gün içinde yağlı yiyeceklerden uzak durmak, çay, kahve gibi kafein içeriği yüksek içecekler ve gazlı içecekler tüketmemek, yemekleri iyice çiğneyerek yavaş tüketmek mevcut sorunların azalmasına destek olabilir.