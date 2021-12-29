Yılbaşına özel birbirinden renkli ve eğlenceli programlarla ilgili araştırmalar şimdiden başlamış durumda. Peki, bu yılbaşı televizyon kanallarında hangi programlar yayınlanacak? İşte 31 Aralık Cuma Show TV, FOX, TV8, Star TV,Kanal D, ATV yayın akışı ile ilgili bilgiler...
31 Aralık 2021 Cuma ekranda ne var?
Kanal D- Şarkılar Bizi Söyler
STAR TV - İbo SHOW
ATV - Kim Milyoner Olmak İster
SHOW TV - Güldür Güldür Yılbaşı Özel
TV8 - O SES Türkiye Yılbaşı Özel
FOX - Yalancı Sevgilim
TRT 1 - Seksenler Yılbaşı Özel
Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel konukları
Şarkılar Bizi Söyler 31. Bölüm Fragmanı - Yılbaşı Özel yayında! Hande Yener, Uğur Aslan, Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Coşkun Sabah, Resul Dindar, Harem, Elmira Dans Grubu, Özgür Can Çoban, Ömer Faruk Bostan, Rumeli Orhan & Kemal ve Ankaralı Coşkun'un konuk olduğu Şarkılar Bizi Söyler, 'Yılbaşı Özel' bölümüyle Cuma 20.00'de Kanal D'de!
İBO SHOW Yılbaşı Konukları
İbo Show'un 2022 Yılbaşı özel programında ünlüler geçidi var. Bülent Ersoy'un da katılması beklenen gecede Diva'ya orkestradan veto geldi. Bülent Ersoy'un geçtiğimiz aylarda Kıbrıs'ta tutuklanan orkestrasına sahip çıkmaması gündem olmuştu. O ekipten iki kişi İbrahim Tatlıses'in ekibine geçti ve Bülent Ersoy'a rest çekti.
Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Konukları
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümüyle Cuma 20.00'de atv'de. Yılbaşı özel konukları arasında Ferman Akgül, Serkan Kaya yer alıyor.
Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel Konukları
Güldür Güldür Show, Türkiye’nin en sevilen isimlerinin sürpriz katılımları ile de mest edeceği sımsıcak ve kahkaha dolu bir yılbaşı akşamı yaşatacak. Güldür Güldür Show'un Yılbaşı konukları arasında; Tuncay Şanlı, Ümit Karan, Olcay Şahan, Hami Mandıralı, Buray, Kobra Murat, Kobra İbrahim, Erdal Erzincan ve Emel Sayın yer alıyor.
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Konukları
Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç’un jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye programı her yıl olduğu bu sene de yılbaşı özel programı ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Birbirinden ünlü isim sahnede şarkı söylerken keyifli anlar da yaşanacak. Peki O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları kim oldu? İşte beklenen konuk listesi:
Çağlar Ertuğrul- Deniz Baysal
Fahriye Evcen -Barış Arduç
Pınar Deniz - Kaan Urgancıoğlu,
Müge Anlı
Melis Sezen
Burcu Özberk
İlhan Şen
Eda Ece
Murat Yıldırım
Merve Dizdar
TRT 1'de Seksenler Yılbaşı Özel
TRT 1'de ise popüler dizi Seksenler'in yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. Dizisinin oyuncuları sevilen şarkıları söyleyerek izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak.
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