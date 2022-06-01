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Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’ini bir de şimdi görün! 70 kilo veren Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i Ferhat Yıldız’ın son hali şaşırttı!

Bir döneme damgasını vuran Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i son haliyle gündeme geldi. Yılan Hikayesi dizisinde Rambo Berk karakteriyle hafızalara kazınan Ferhat Yıldız; Meltem Cumbul, Mehmet Ali Alabora, Emre Kınay, Bülent Şakrak, Hakan Bilgin ve Çetin Tekindor gibi ünlü isimler ile başrolü paylaştı. 1999-2022 yılları arasında yayınlanan dizi unutulmaz yapımlar arasında yer alırken oyuncuların yıllar içerisindeki değişimi gündeme geldi. Ünlü oyuncu 2018 yılında geçirdiği mini by-pass ameliyatının ardından 70 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü. İşte, eğlenceli karakteriyle adından söz ettiren Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i Ferhat Yıldız son hali…

01.06.2022 - 13:23 | Güncelleme: ABONE OL

  • 1999-2022 tarihlerinde ekrana gelen Yılan Hikayesi dizisi ve dikkat çeken karakterleri hafızalara kazındı.

  • Başrollerini Meltem Cumbul, Mehmet Ali Alabora, Emre Kınay, Bülent Şakrak, Hakan Bilgin ve Çetin Tekindor gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizi Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasındaki yerini aldı.

  • Dizide Rambo Berk karakterine hayat veren Ferhat yılmaz eğlenceli tavırlarıyla akıllarda kalmıştı.

  • Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’I 2018 yılında geçirdiği metabolic mini by-pass ameliyatının ardından hızla kilo verdi.

  • Ünlü oyuncu 70 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştuı.

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