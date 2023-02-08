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Yıkılan binanın enkazından 47 saat sonra bir çocuk kurtarıldı

Ekipler, Yenişehir Mahallesindeki 5 katlı İbrahim Şelli Apartmanında 6 yaşındaki Ahmet Ayaz Abaka, 47 saat sonra ulaştı

Giriş: 08.02.2023 - 10:29 | Güncelleme: ABONE OL
Yıkılan binanın enkazından 47 saat sonra bir çocuk kurtarıldı - Deprem haberleri
AA

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, Şanlıurfa'da yıkılan bir binanın enkazından 47 saat sonra 1 çocuk yaralı olarak çıkartıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan binaların enkazı altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Yenişehir Mahallesindeki 5 katlı İbrahim Şelli Apartmanında 6 yaşındaki Ahmet Ayaz Abaka, 47 saat sonra ulaştı. Abak, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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