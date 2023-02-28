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Diyarbakır'da depremde yıkılan binaların molozlarına 'asbest' önlemi

Yüreğimizi yakan deprem felaketinin etkilediği illerden biri de Diyarbakır oldu. Kentte yıkılan binaların molozlarının döküldüğü hafriyat alanlarında asbestli atıklara karşı da önlemler alınmaya başlandı

Giriş: 28.02.2023 - 15:43 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da yıkılan binaların molozlarına 'asbest' önlemi! - Güncel deprem haberleri
Yıkılan binaların molozlarına 'asbest' önlemi
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DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da yıkılan binaların molozların döküldüğü hafriyat alanlarında, asbestli atıkların yeraltı sularına karışmaması amacıyla, zemine kil serpilip sıkıştırma yapılarak önlem alındı.

DHA'nın haberine göre Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da yıkılan 7 bina ile beraber, acil yıkım kararı verilen binaların yıkımından sonra çıkan molozların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nce başlatılan çalışmalar sürüyor.

AYRIŞTIRMA DA YAPILACAK

Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik Mahallesi’ndeki hafriyat atıkları kontrol yönetmeliği çerçevesinde çevreye ve yer altı sularına zarar vermeyecek şekilde stoklanıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, molozlardan yer altı sularına sızıntıyla asbestin karışmasını önlemek amacıyla zemine kil serip sıkıştırma yapıyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ilaçlama ekipleri ise alanda zararlılara karşı biodisal çalışma ile dezenfekte işlemi yapıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı alanda aydınlatma çalışması yaparak kameralarla güvenliği sağlarken ayrıca polis ekipleri de alanda görev alıyor. Hukuki sürecin sona ermesinin ardından da, alanda ayrıştırma işlemi yapılacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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