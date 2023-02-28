Yıkılan binaların molozlarına 'asbest' önlemi

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, molozlardan yer altı sularına sızıntıyla asbestin karışmasını önlemek amacıyla zemine kil serip sıkıştırma yapıyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ilaçlama ekipleri ise alanda zararlılara karşı biodisal çalışma ile dezenfekte işlemi yapıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı alanda aydınlatma çalışması yaparak kameralarla güvenliği sağlarken ayrıca polis ekipleri de alanda görev alıyor. Hukuki sürecin sona ermesinin ardından da, alanda ayrıştırma işlemi yapılacak.