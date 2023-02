Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki depremle sarsıldı. Her iki deprem, 10 kentte büyük bir felakete yol açtı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre depremden en çok etkilenen illerden biri de Hatay oldu.

MUHTARLARA ULAŞTIK

Hatay merkez ve İskenderun ilçesi büyük kayıplar verildi. Peki köylerde son durum ne? Ne ihtiyaçları var?

Hatay’ın 15 ilçesi ve yüzlerce köyü bulunuyor. Bu köylerden bazılarına ulaştık. Köy muhtarlarıyla telefonda görüştük. Muhtarlar yaşananları ve son durumlarını Habertürk’e anlattı.

“ÇADIRA İHTİYACIMIZ VAR’

Belen ilçesi Benlidere Muhtarı Murat Başaran, “Köyümüz 200 haneli. Çok şükür can kaybımız olmadı. Ama hayvan kaybımız oldu. Ağır hasarlı evlerimiz var. Ekmek dağıtımı yapıldı. 2 araba yardım gönderildi. Bizim en çok sorunumuz çadır. Çadırımız yok. Ağır hasar gören evlerde kalanları hasar görmeyen evlere yerleştirdik. En ufak sarsıntıda dışarı çıkıyorlar. Bize çadır verilirse çok iyi olacak. Benim de Antakya’da iki ayrı yeğenim enkaz altında. Onlar içinde dua ediyoruz inşallah sağ çıkartırlar.”

“BİZE YARDIM GELDİ”

Belen ilçesi Çakallı Köyü Muhtarı Selahattin Vural; “Can kaybımız yok çok şükür. Kardeşim enkazda kalmıştı onu da ben kurtardım. Allah devletimizden razı olsun. Bizimle ilgileniyorlar. Gıda yardımı yapıldı bize. Şimdi AFAD yetkilileri hasar gören evlerimizi tespit etme çalışmaları yapıyor. Bizim tek sıkıntımız çadır. Ama biz öncelikli yerlere dağıtımı yapıldıktan sonra bize gönderilse iyi olur. Dediğim gibi çadıra ihtiyaç duyan zor yerler var önce onlara gönderilsin sonra bize gelirse sıkıntımız yok. Herkesten Allah razı olsun”

“HER TÜRLÜ GIDAYA İHTİYACIMIZ VAR”

Altinözü ilçesi Avuttepe Mahalle Muhtarı Mustafa Özdil; “3 bin nüfuslu mahalleyiz. Birçok ev yıkıldı. Bir can kaybımız var. Her türlü gıda ihtiyacımız var. Çadırımız yok. Yardım bekliyoruz. Çocuk bezi, su ne tür gıda olursa olsun ihtiyacımız var. Kimse evlerde kalamıyor. “

“ÖNCELİĞİMİZ ÇADIR VE GIDA”

Arsuz ilçesi Arpagedik Muhtarı Süleyman Sürmelioğlu; “550 haneli köyümüzde çok şükür can kaybı olmadı. Bize giyecek yardımı geldi. Ancak bizim önceliğimiz giyecek değil. Gıda ve çadır ihtiyacımız var. Bize henüz bir gıda ve çadır ihtiyacı ulaşmadı. Binbaşımızla konuştum bugün bize gıda yardımı yapacak. Tek sıkıntımız gıda çünkü marketler bakkallar toptancı da gıda satın alamayınca satışta olmuyor. Bu konuda yardım bekliyoruz”

“BATTANİYEMİZ AZ”

Defne ilçesi Bahçeköy Muhtarı Refik Kayıkçı; “Köyümüz 370 haneden 1205 kişiden oluşuyor. Köyde yıkılan ev oldu ama can kaybımız yok Allaha şükür. Bizim sıkıntımız gıda yardımı ve çadır sıkıntımız var. Gıda yardımı geldi ancak yetmedi. Battaniyemiz az. Şöyle bir durumda yaşıyoruz. Gıda yardımı için gelen araçlardan gıda almak için hücum ediliyor. İzdiham yaşandı. Yaşanan bu izdiham üzerine dağıtım yapılamadı. Yardım araçları da kapıları kapatıp başka yere gittiler.

“ELEKTRİK VE SUYUMUZ VAR”

Erzin ilçesi Aşağıburmaz Köyü Muhtarı Halil Ekren “Çok şükür bir şeye ihtiyacımız yok. Köyümüz 180 haneli. Köyümüzde az hasarlı evler var. Elektriğimiz suyumuz var. Biz kendi kurduğumuz çadırlarda kalıyoruz. İhtiyacımız yok. Hatta biz burada battaniye falan toplayıp İskenderun’a yardıma götürdük. İskenderun’un yardıma ihtiyacı var”

“EN BÜYÜK İHTİYACIMIZ ÇADIR”

Hassa ilçesi Arpalıuşağı köyü muhtarı Mahmut Aslan; “En büyük ihtiyacımız çadır çadır çadır. Köyümüz 200 haneli köy bize acilen 70-80 adet çadır lazım. Yolumuz Aktepe üzerinden açık. Her taraf kar var soğuk var. Yüksek yerdeyiz çok sallanıyoruz. Eve giremiyoruz. Bize acilen çadır gönderilmesini istiyoruz. Gıda da olursa çok memnun oluruz”

“KÖYÜMÜZDE MİSAFİR EDİYORUZ”

İskenderun ilçesi Akarca Köyü Muhtarı Erdoğan Sert; “Köyümüz 550 haneli. Depremde ufak tefek hasarlı evlerimiz oldu. Allaha şükür hiçbir sorunumuz yok."

İskenderun Bitişik Köyü Muhtarı Ali Kılınç ;“Köyümüz 250 haneli. Çok şükür bir can kaybımız yok. Sıkıntı yaşayacağımız hasarlı evlerimizde yok. İskenderun merkez çok kötü durumda. Biz orada mağdur olmuş depremzedeleri köyümüze misafir ediyoruz. Köyümüz şu an nüfusu 10 kat arttı. Her eve biri iki aile yerleşti. Okulumuzu açtık yüz elli kişi bulunuyor. Gerekli yardımlar geliyor. Kaymakamımız gereken tüm desteği yardımı esirgemiyor. Bu depremde bize de bu görev verildi çok mutluyuz."

“BRANDA VE ÇADIRA İHTİYACIMIZ VAR”

Kırıkhan ilçesi Abalaklı Köyü Muhtarı Abdurrahman Ağlamış; “Köyümüz 130 haneli ama şu an 500 haneyi geçti. İlçemizden bizim köye gelenler çok oldu. Gelenlerin bazıları köyümüzde bulunan konteynırlara aldık. Kimisi kendi imkanıyla evinin önünde çadır açtı. Brandaya, çadıra ihtiyacımız var. Gıda gönderilirse iyi olur. Bizim köyde can kaybı olmadı ama bizim köyde olup da ilçede hayatını kaybedenler var. Biz her türlü yardıma ihtiyacımız var.”

“ÇADIR İMKANIMIZ YOK”

Kumlu ilçesi Akkerpiç muhtarı Yusuf Çağlar; “Köy hanemiz 250. Ama şu an 3 katı arttı. Depremde 3 evimiz yıkıldı can kaybımız köyümüzde olmadı. Ancak başka yere işe giden köylümüz hayatını kaybetti. Bizim sıkıntımız çadır. Bizim çadırlara ihtiyacımız var. İnsanlar kimi arabada kalıyor. Kimi kendi imkanlarıyla yaptıkları çadırlarda kalıyorlar. Gıda yardımı geliyor sağ olsunlar. Ama dediğim gibi çadır imkanımız yok. Bizim çadıra ihtiyacımız var”