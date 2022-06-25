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Yiğit Kirazcı'dan Pınar Deniz açıklaması: Olmadı, yürümedi! - Magazin haberleri

Yiğit Kirazcı'dan Pınar Deniz açıklaması: Olmadı, yürümedi!

Yiğit Kirazcı, kendisi gibi oyuncu olan Pınar Deniz ile biten ilişkisi hakkında konıştu. Kirazcı, "Soracak bir şey yok. Olmadı, yürümedi bir noktadan sonra. Tamamen ikimizle alakalı, içimizdeki şeyler bunlar. Çok konuşmayı doğru bulmuyorum" dedi

25.06.2022 - 12:06 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Yiğit Kirazcı, önceki gün Arnavutköy’de sokak hayvanlarına mama verirken görüntülendi. Erken saatlerde kaykayının üzerine çıkan oyuncu, sahil boyu gezinti yaptığı sırada sokakta yaşayan minik dostlarını da unutmadı.

  • "VATANDAŞLIK GÖREVİ!"

    Bu sırada muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Kirazcı, "Kaykayla gezintiye çıkıyorum aslında. Arkadaş benimle konuştu, ben de mama verdim, o kadar... Vatandaşlık görevi..." dedi.

    "Bunu sürekli yapıyor musunuz?" sorusunu cevaplayan ünlü oyuncu, "Arabada mamamız var, görünce yapıyoruz." ifadelerini kullanarak, utangaç tavırlar sergiledi.

  • "HAYVANLARLA ARAMIZ ÇOK İYİ"

    Evcil hayvanının olduğunu dile getiren Yiğit Kirazcı, "Köpeğim var evimde, av köpeği kendisi... Hayvanları seviyorum, onlar da beni seviyor. Aramız hayvanlarla çok iyi." açıklamasını yaptı.

  • "OLMADI, YÜRÜMEDİ"

    Film projesi olduğunu söyleyen Kirazcı'ya kendisi gibi oyuncu olan Pınar Deniz ile biten ilişkisi hatırlatıldı.

    Konuyla alakalı konuşan ünlü isim, "Soracak bir şey yok. Olmadı, yürümedi bir noktadan sonra. Tamamen ikimizle alakalı, içimizdeki şeyler bunlar. Çok konuşmayı doğru bulmuyorum. Özel şeyler bunlar. Allah herkesin yolunu açık etsin." dedi.

  • "HERKESİN KENDİ HİKAYESİ DEVAM EDİYOR"

    Pınar Deniz, daha önce 'Aşkın Kıyameti' filminin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başladığı Kirazcı ile ayrılık sebebinin sorulması üzerine açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, "Bu çok özel bir konu. Yiğit ile ayrıldık. Herkesin kendi hikayesi devam ediyor." şeklinde konuşmuştu.

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