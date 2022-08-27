Yetişkinlerde pişik neden olur, nasıl geçer?

Yetişkinlerde Pişik Neden Olur, Nasıl Geçer? Pişiğe Ne İyi Gelir?

Yetişkinlerde meydana gelen pişik problemi bebeklerde de olduğu gibi hayat kalitesinin düşmesine neden olur. Günlük hayattaki hareketleri kısıtlamaya yol açan pişik doğru yöntemler ile kolay bir şekilde geçebilir. Pişik problemi yaşayan kişilerin bilmesi gereken tüm detayları sizler için yazımızda bir araya getirdik.

Yetişkinlerde Pişik Neden Olur?

Pişiğin meydana gelmesinin ana nedenlerinden biri bağışıklık sisteminin güçsüz ve savunmasız olmasıdır. Düşün bir bağışıklık sistemine sahip olan bireylerde vajinal bölge mantarlarına yoğun bir şekilde rastlanır. Bu mantarlarla birlikte kasık ve vajinal bölgede pişik de meydana gelir. Pişik oluşmasının nedenlerinden biri de sıcak ve aşırı terlemedir. Özellikle aşırı kilolu olan kişilerde sıcaklık nedeni ile meydana gelen terleme sürtünme sebebi ile pişik oluşumuna yol açar.

Ter durumu da pişik oluşmasında önemli bir nedendir. Bunlara ek olarak temizlik için kullanılan kimyasal içerikli ıslak mendiller de pişiğe neden olur. Gün içinde giydiğimiz kıyafetlerin dar olması, kumaşının sentetik ve deri olması da özellikle sıcak havalarda pişik oluşumuna müsait bir zemin hazırlar.

Pişik Nasıl Geçer?

Pişik meydana geldikten sonra kolay ve hızlı bir şekilde tedavi edilebilir. Kişilerin de merak ettiği konulardan biri olan pişik nasıl geçer? sorusunun en önemli cevabı temizliktir. Burada pişiğin meydana geldiği bölge ıslak mendili ve benzeri kimyasalların temasından uzak tutulmalıdır. Pişik tedavi edici kremler ve jeller ile düzenli uygulama yapılmalıdır.

Pişiğe Hangi Bölüm Bakar?

Ciltte pişik meydana geldikten sonra kişiler genellikle evde uyguladıkları yöntemler ve reçetesiz pişik kremleri ile tedavi uygulamaya çalışır. Ancak pişik yapılan uygulamalara rağmen geçmiyorsa, ciltte döküntü ve ağrıya neden oluyorsa doktora görünmesi kesin çözümdür. Bunun için pişik sorunuyla karşılaşan kişiler hangi bölüme gideceklerini merak eder. Pişik tedavisi için pediatri doktoruna gidilmesi doğru olacaktır.

Yetişkinlerde Pişik En Kolay Nasıl Geçer?

Pişik oluşan bölge kimyasal olmayan içerikler ile temizlenmelidir. Burada sadece su da temizlik için kullanılabilir.

Temizlenen bölge tamamen kurulanmalıdır.

Kuruladıktan sonra pudra ya da pişik önleyici krem sürülmelidir. Pişik olan bölgenin teması da engellenmelidir.

Pişik olan bölgenin hava alması da çok önemlidir.

Tedavi sürecinde sentetik kıyafetlerden uzak durulmalı, rahat ve pamuklu kıyafetler tercih edilmelidir.

Pişik Nasıl Tedavi Edilir?

Pişik tedavisi nasıl olmalıdır sorusu oldukça basittir. Eğer ağrılı deride döküntü ve iltihap balonlarının olmadığı bir pişik rahatsızlığı varsa evde uygulanabilecek yöntemler ile kısa sürede tedaviden olumlu sonuçlar alınabilir. Yetişkinlerde pişiğe ne iyi gelir? sorusunun cevabını merak edenler pişik oluşan bölge için alkol içeriği olmayan çinko bazlı kremler ve jeller kullanabilir. Vazelin de pişik tedavisi için uygun bir kremdir.

Yetişkinlerde Pişik Olması Nedenleri

Bebeklerde pişik oluşmasının nedeni cilt bariyerinin daha hassas olmasıdır. Yetişkinler de de neden meydana geldiği merak edilir. İşte nedenler:

Bağışıklık sisteminin zayıf olması

Vajinal bölgede yeterli hijyenin sağlanamaması sonucunda oluşan enfeksiyon ve mantarlar

Uygulanan cerrahi işlemler

Sentetik ve dar kıyafetler

Sıcak hava nedeniyle terleme

Aşırı kilo nedeniyle deride sürtünmenin fazla olması

Bakteriler