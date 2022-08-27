Topuk dikeni neden olur, nasıl geçer?

Topuk Dikeni Neden Olur, Nasıl Geçer? Topuk Dikenine Ne İyi Gelir?

Topuk dikeni hem kadınlarda hem de erkeklerde görülen bir sağlık problemidir. Hafif düzeyde seyreden topuk dikeni rahatsızlığı için kişiler genellikle evde uygulayabilecekleri doğal çözüm yollarını tercih eder. Ancak ağır ve acılı bir topuk dikeni rahatsızlığı meydana geldiyse kişiler tedaviyi aksatmamak için hızlıca uzman bir hekime başvurmalıdır. Sizler için hazırladığımız yazımızda topuk dikeni ve tedavisi hakkında tüm merak edilenlerin cevaplarını bulabilirsiniz.

Topuk Dikeni Nedir?

Topuk kemiğinde sivri uç şeklinde büyüyen kemik büyümesine topuk dikeni deniz. Topuk dikeninin bir diğer adı kalkaneus’tur. Bu topuk kemiğinin hemen alt kısmında kalsiyumun birikmesi ile meydana gelir.

Topuk Dikeni Neden Olur?

Topuk dikeninin meydana gelmesinde farklı etkenler bulunmaktadır. Topuk dikeni şikayeti sporcularda yoğun olarak görülür. İşte topuk dikenine yol açan nedenler:

Ligament elastikiyetinin azalması topuk dikeninin oluşumuna yol açabilir. Bu yüzden yaş touk dikeninin meydana gelmesindeki faktörlerden biridir. 40 yaş üstü kişilerde daha sık rastlanır.

Yürüyüş sırasında ayağı zorlama.

Aşırı kilolu olmak da topuk dikenine yol açabilir. Ayaklar taşıyabileceğinden daha fazla yükü taşımak zorunda kalırsa ayak kemeri zorlanır.

Kadın ve erkeklerde de görülebilen bir sağlık problemi olsa da topuk dikeni erkeklerde daha sık görülür.

Doğru ayakkabı seçimi de çok önemlidir. Ayağın rahatlığını sağlayamayan ayakkabılar giymek topuk dikenine neden olabilir.

Uzun süreli ayakta durmak da topuk dikeninin nedenlerinden biridir.

Topuk Dikeni Nasıl Geçer?

Topuk dikeni tedavisi için farklı yöntemler kullanılır. Bunlardan biri istiharat etmektir. Kişi ayağının üzerine fazla baskı uygulamamaya özen göstermelidir.

Buz kompresi uygulayabilir.

Ortez kullanımı tercih edilebilir.

Gece uyurken atel ve alçı kullanabilir.

Ayak egzersizleri germe ve esneme hareketlerini uygulayabilir.

Fiziki tedavi uygulaması tercih edilebilir.

Ayakkabı seçiminde dikkatli olarak darbe emici ayakkabı modellerini kullanmaya başlamalıdır.

Antienflamatuar ilaçları acıyı ve ağrıyı azaltmak için kullanabilir.

Topuk Dikenine Ne İyi Gelir?

Topuk dikenine evde doğal yollarla çare bulmak isteyen kişiler de bulunur. Bu kişiler aşağıda yer alan evde tedavi yöntemlerini kullanabilir:

Çekirdekli siyah üzüm ve pul biberi bir havanda döverek macun kıvamını getirdikten sonra topuk dikeninin olduğu bölgeye 9 gün boyunca düzenli bir şekilde sürün. Ardından streç film sararak sabaha kadar bekletin.

Kuru soğanı haşladıktan sonra püre haline getirin ve oda sıcaklığına ulaşmasını bekleyin ardından ağrının yoğun olduğu bölgeye sürerek streç film yardımıyla sarın. Bu uygulamayı da en az 7 gün üst üste uygulayın.

1 çay bardağı kuru kekiği kaynar suya ekleyin ve demlenmesini bekleyin. Su ılık kıvama geldikten sonra ayaklarınızı içine koyun. Ardından en az 30 dakika ayaklarınızı bu suyun içinde tutun.

Topuk Dikeni Nelere Yol Açar?

Topuk dikeni kişinin yürümesini ve hareket etmesini kıtlar.

Topuk Dikenine Hangi Bölüm Bakar?

Topuk dikeni rahatsızlığına kişiler hangi bölümün baktığını da merak etmektedir. Topuk dikeni için ortopedi ve travmatoloji bölümü bakar.