Yetersiz protein alımı, vitamin ve mineral eksikleri saç dökülmesini hızlandırıyor

SAÇ DÖKÜLMESİNİ HIZLANDIRABİLİR

Diyetisyen Dursun, “Tiroit hastalıkları ve kansızlık başta olmak üzere sistemik hastalıklar, ilaçlar, diyet, bazı vitamin ve mineral eksiklikleri, stres, gebelik gibi fizyolojik nedenler saç dökülmesine yol açabilir” diyen Dursun, “Yetersiz protein alımı, yanlış diyetler, hormon düzensizlikleri, vitamin mineral eksiklikleri gibi durumlar saç dökülmesini hızlandırabilir” diye konuştu.